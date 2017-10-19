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|19.10.2017 15:05 В Оке под Алексином пойман двухметровый сом
|Вести-Тула
Тульские рыболовы могут похвастаться достойным уловом в местных водоёмах. Так, под Алексином в Оке посчастливилось поймать гигантского сома длиной 2 метра 11 сантиметров и весом 56 килограммов, а также довольно большую щуку на 12 килограммов.
Рыболовы признались, что сначала хотели отпустить сома на волю, но после того, как они разослали фото с огромными рыбинами друзьям, многие захотели получить приглашение в гости на уху и котлеты.
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