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19.10.2017 15:00 В Тульской области сотрудница военкомата попалась на взятке "Вести-Тула"





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В результате проведённых мероприятий полицейские зафиксировали факт получения подозреваемой 150 тысяч рублей. Во время задержания она заблокировала двери автомобиля и начала движение, причинив телесные повреждения полицейскому. После чего совершила наезд на второго сотрудника. Тем не менее, автомобиль был остановлен. Пострадавшие полицейские доставлены в больницу. По данному факту проводится проверка.





В Тульской области подозреваемая в получении незаконного денежного вознаграждения оказала сопротивление сотрудникам полиции при задержании. По предварительным данным, сотрудница одного из военкоматов обещала помочь в незаконном оформлении медицинской документации с фиктивным диагнозом заболевания. Такое заявление поступило в УМВД России по городу Туле.В результате проведённых мероприятий полицейские зафиксировали факт получения подозреваемой 150 тысяч рублей. Во время задержания она заблокировала двери автомобиля и начала движение, причинив телесные повреждения полицейскому. После чего совершила наезд на второго сотрудника. Тем не менее, автомобиль был остановлен. Пострадавшие полицейские доставлены в больницу. По данному факту проводится проверка.

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