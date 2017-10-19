НОВОСТИ | Общество







19.10.2017 14:50 Бронзовый призёр Олимпийских игр Дмитрий Носов провёл в Туле семинар по дзюдо Вести-Тула





| фото |



Маленьким тулякам он напомнил основные приёмы дзюдо, в том числе и те, благодаря которым он завоевал Олимпийскую медаль. Дзюдо учит силе и ловкости. Упор делается на силу рук, тренировку внимательности и оттачивание движений. Судьи на соревнованиях оценивают не только бросок, но и его чистоту. Другими словами, любой приём должен быть технически выверен и выполнен за секунды. «Как стать чемпионом без мельдония», - сформулировал Дмитрий Носов основную идею семинара.



Семинар по дзюдо прошёл в Туле. На ковре - бронзовый призёр Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта, а ещё и депутат Госдумы Дмитрий Носов. В 2004 году его поединок за «бронзу» стал едва ли не самым ярким зрелищем афинской олимпиады.Маленьким тулякам он напомнил основные приёмы дзюдо, в том числе и те, благодаря которым он завоевал Олимпийскую медаль. Дзюдо учит силе и ловкости. Упор делается на силу рук, тренировку внимательности и оттачивание движений. Судьи на соревнованиях оценивают не только бросок, но и его чистоту. Другими словами, любой приём должен быть технически выверен и выполнен за секунды. «Как стать чемпионом без мельдония», - сформулировал Дмитрий Носов основную идею семинара.





Читать @gtrktula

















