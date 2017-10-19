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|19.10.2017 14:09 Изделия тульских заключённых впервые отправили на выставку «Интерполитех-2017»
|Вести-Тула
Возможности промышленного сектора уголовно-исполнительной системы демонстрирует УФСИН России по Тульской области, сотрудники которого участвуют в 21-й Международной выставке средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех-2017», которая проходит в Москве на ВДНХ.
Экспозиционная программа включает в себя отдельные выставочные стенды 75 территориальных органов ФСИН России, среди которых впервые и наш регион. На своем стенде представители производственных служб разместили всё, что сегодня делают в местах лишения свободы на территории Тульской области.
Садово-парковая мебель, строительные материалы, продукты питания и оборудование для приготовления и транспортировки пищи, одежда, товары народного хозяйства, широкий спектр продукции легкой промышленности, металлургии, деревообработки, а также различная техника, сувенирная продукция, иконы и другие предметы религиозного назначения и многое другое. Продлится выставка до 20 октября.
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