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19.10.2017 14:09 Изделия тульских заключённых впервые отправили на выставку «Интерполитех-2017» Вести-Тула





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Экспозиционная программа включает в себя отдельные выставочные стенды 75 территориальных органов ФСИН России, среди которых впервые и наш регион. На своем стенде представители производственных служб разместили всё, что сегодня делают в местах лишения свободы на территории Тульской области.



Садово-парковая мебель, строительные материалы, продукты питания и оборудование для приготовления и транспортировки пищи, одежда, товары народного хозяйства, широкий спектр продукции легкой промышленности, металлургии, деревообработки, а также различная техника, сувенирная продукция, иконы и другие предметы религиозного назначения и многое другое. Продлится выставка до 20 октября.



Возможности промышленного сектора уголовно-исполнительной системы демонстрирует УФСИН России по Тульской области, сотрудники которого участвуют в 21-й Международной выставке средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех-2017», которая проходит в Москве на ВДНХ.Экспозиционная программа включает в себя отдельные выставочные стенды 75 территориальных органов ФСИН России, среди которых впервые и наш регион. На своем стенде представители производственных служб разместили всё, что сегодня делают в местах лишения свободы на территории Тульской области.Садово-парковая мебель, строительные материалы, продукты питания и оборудование для приготовления и транспортировки пищи, одежда, товары народного хозяйства, широкий спектр продукции легкой промышленности, металлургии, деревообработки, а также различная техника, сувенирная продукция, иконы и другие предметы религиозного назначения и многое другое. Продлится выставка до 20 октября.

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