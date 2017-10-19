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НОВОСТИ | Общество



19.10.2017 13:08 Юлия Вепринцева рассказала в Сочи о тульских молодёжных проектах
Вести-Тула

Юлия Вепринцева рассказала в Сочи о тульских молодёжных проектах

| фото |
Тульский стенд на Всемирном фестивале молодежи в Сочи уже посетили около 5000 делегатов со всего мира. Такие подсчеты сделали наши активисты. Наибольшей популярностью среди гостей пользуются тульские интерактивы, а также пространства, которые уже прозвали здесь «монетным двором» и «пряничными лавками».

Со временем границы и условности здесь стираются и выясняется, например, что кузнец еще и неплохой гитарист. А о том, как молодежи живется в Тульской области, делегатам сегодня рассказала министр молодежной политики нашего региона Юлия Вепринцева. Она приняла участие в работе одной из дискуссионных площадок фестиваля и рассказала его участникам о тех молодежных проектах, которые работают в оружейной столице.

По словам Юлии Вепринцевой, «если у ребят есть какие-то интересы, то они могут прийти заниматься в волонтёрский корпус, помогать в организацию, которая занимается поиском пропавших людей, можно заниматься в юнармейском движении. У нас много патриотических клубов в Тульской области – более 50. Много творческих коллективов: танцевальные, театральные, хореографические. У нас развита и субкультура – ребята занимаются различными видами спорта».
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