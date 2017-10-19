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19.10.2017 12:46 В болоховской школе каникулы начались раньше из-за распространения пневмонии
Вести-Тула

В болоховской школе каникулы начались раньше из-за распространения пневмонии

| фото |
Пока все школьники учатся, дети в болоховской общеобразовательной школе №2 отдыхают. Преждевременные каникулы начались вчера, но причина для этого совсем не радостная. В учебном заведении зарегистрировано восемь случаев заболеваний внебольничными пневмониями среди детей разных классов. Все случаи зафиксированы с 13 по 18 октября. Тяжелых форм заболеваний не выявлено.

Управлением Роспотребнадзора по Тульской области организован комплекс противоэпидемических мероприятий. А именно: медицинское наблюдение за состоянием здоровья детей и проведение лабораторных исследований. Поэтому вместо карантина с целью прерывания эпидемического процесса решили перенести осенние каникулы на более ранние сроки. Сейчас ситуация находится на контроле регионального Управления Роспотребнадзора.
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