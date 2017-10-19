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НОВОСТИ | Общество



19.10.2017 17:49 «Ростелеком» поддержал I региональный Чемпионат по киберспорту в Туле
Вести-Тула

«Ростелеком» поддержал I региональный Чемпионат по киберспорту в Туле

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«Ростелеком» выступил генеральным партнером Первого студенческого открытого чемпионата по киберспорту в Туле. Соревнования, организованные Тульским отделением Федерации компьютерного спорта, стартовали 14 октября. Тульский филиал «Ростелекома» обеспечивает призовой фонд турнира, а также предоставит высокоскоростной доступ к сети Интернет для участников и гостей финального этапа соревнований.

Соревнования проводятся в дисциплинах World of Tanks 3х3, Dota2, Hearthstone и Counter-Strike: Global Offensive. Заявки на участие в турнире подали 380 студентов из восьми тульских ВУЗов. Отборочные туры завершатся 26 ноября, а 2 и 3 декабря пройдёт финал Чемпионата. Он будет организован в формате фестиваля высоких технологий.

Андрей Карташов, директор Тульского филиала ПАО «Ростелеком»:
«Игровая индустрия - одна из самых быстрорастущих во всем мире. «Ростелеком» поддерживает турниры по киберспорту во многих регионах России. Большинство геймеров являются пользователями тарифа «Игровой» нашей услуги «Домашний интернет». Им доступна масса преимуществ в игре World of Tanks - например, эксклюзивный элитный танк, созданный специально для наших клиентов, или особый навык. Поэтому для победителей в дисциплине «World of Tanks» мы дополнительно подготовили специальные подарки».

Помимо преимуществ в WoT, пользователям тарифного плана «Игровой» доступна опция World of Tanks / World of Warships. При её активации абонент «Ростелекома» получает премиум-корабль шестого уровня «Адмирал Макаров». Его дополнительные преимущества позволяют игрокам в World of Warships быстрее развиваться в игре, добавляя 50% к заработку кредитов и опыта.
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