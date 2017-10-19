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19.10.2017 11:10 Жильцы дома №4 по улице Лейтейзена отказались принимать работы по благоустройству Алина Фурсенко





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«У первого подъезда лавочка поставлена безобразно, «на косе-босе». Такое понятие вряд ли заложено в проект подрядчиков, однако способ установки лавочки отражает довольно точно. Как слово «ощипали», по словам жителей, лучше всего характеризует способ кронирования деревьев. Преображение двора начиналось вроде бы благополучно: гладкий, как зеркало, асфальт вместо привычных ям, новый забор, но когда дело дошло до наполнения – случилась целая детективная история.



«Приехали, демонтировали карусель, качели исчезли. Вызывали полицию, сфотографировали номера машины. На следующее утро карусель вернулась», - рассказала жительница дома Наталья Кризо.



Всего на благоустройство потратили 3,5 миллиона рублей, появились новые парковочные места, спортплощадка, а вместо потрепанных временем турников и лестниц выросли новые, однако оказались не безопаснее ржавых предшественников.



«Нарушение ГОСТа 52169-2012 – это должно обязательно закрываться пластиковыми заглушками. Ребенок может во время игры травмировать себя. Качели тоже не соответствуют ГОСТу, высота должна быть минимум 40 сантиметров, здесь – ниже», - пояснил эксперт ОНФ по безопасности детских игровых площадок Сергей Шмаков.



Все замечания эксперты ОНФ передали чиновникам и через пару недель обещали вместе с ними сюда вернуться. По словам заместителя начальника главного управления администрации Тулы по Советскому территориальному округу Александра Коновалова, «лавочка косая и прочее будет устранено. Это всё фиксируется в акте. Сегодня мы приняли третий двор. В двух других у жителей были вопросы в ходе исполнения, поэтому они оперативно устранялись, и на момент приёмки вопросов не было».



Здесь, уверены чиновники, жители к работам интереса не проявляли до дня «икс», однако почему строители сами «не заметили» кривизну лавки или расположили теннисный стол так, что сыграть, не врезавшись в ограду баскетбольной площадки, невозможно - вопрос.



За это лето в Туле появилось много отличных тематических дворов, но если здесь и есть какая-то тематика, то «Вовка в тридевятом царстве» и девиз «И так сойдет». Иначе как объяснить шагомер, на котором одной ногой упираешься в забор, а другой - в бампер машины. Теперь эту «недоделку», как и другие ,подрядчику придется устранить, изыскивая средства. А что делать, если девиз «И так сойдет» не всем по душе?!



Артисты за спиной районных чиновников ждут команды раздуть меха, но гармошка сегодня так и не зазвучит – плясать тут никто не собирается, работы по благоустройству двора жители принимать отказываются.«У первого подъезда лавочка поставлена безобразно, «на косе-босе». Такое понятие вряд ли заложено в проект подрядчиков, однако способ установки лавочки отражает довольно точно. Как слово «ощипали», по словам жителей, лучше всего характеризует способ кронирования деревьев. Преображение двора начиналось вроде бы благополучно: гладкий, как зеркало, асфальт вместо привычных ям, новый забор, но когда дело дошло до наполнения – случилась целая детективная история.«Приехали, демонтировали карусель, качели исчезли. Вызывали полицию, сфотографировали номера машины. На следующее утро карусель вернулась», - рассказала жительница дома Наталья Кризо.Всего на благоустройство потратили 3,5 миллиона рублей, появились новые парковочные места, спортплощадка, а вместо потрепанных временем турников и лестниц выросли новые, однако оказались не безопаснее ржавых предшественников.«Нарушение ГОСТа 52169-2012 – это должно обязательно закрываться пластиковыми заглушками. Ребенок может во время игры травмировать себя. Качели тоже не соответствуют ГОСТу, высота должна быть минимум 40 сантиметров, здесь – ниже», - пояснил эксперт ОНФ по безопасности детских игровых площадок Сергей Шмаков.Все замечания эксперты ОНФ передали чиновникам и через пару недель обещали вместе с ними сюда вернуться. По словам заместителя начальника главного управления администрации Тулы по Советскому территориальному округу Александра Коновалова, «лавочка косая и прочее будет устранено. Это всё фиксируется в акте. Сегодня мы приняли третий двор. В двух других у жителей были вопросы в ходе исполнения, поэтому они оперативно устранялись, и на момент приёмки вопросов не было».Здесь, уверены чиновники, жители к работам интереса не проявляли до дня «икс», однако почему строители сами «не заметили» кривизну лавки или расположили теннисный стол так, что сыграть, не врезавшись в ограду баскетбольной площадки, невозможно - вопрос.За это лето в Туле появилось много отличных тематических дворов, но если здесь и есть какая-то тематика, то «Вовка в тридевятом царстве» и девиз «И так сойдет». Иначе как объяснить шагомер, на котором одной ногой упираешься в забор, а другой - в бампер машины. Теперь эту «недоделку», как и другие ,подрядчику придется устранить, изыскивая средства. А что делать, если девиз «И так сойдет» не всем по душе?!





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