НОВОСТИ | Общество







19.10.2017 10:35 Жители тульской деревни Ивановка дождались газа Олег Масальский





| фото |



А уже сегодня здесь к газу подключены первые домовладения. Глава администрации Тулы Евгений Авилов приехал в населенный пункт, чтобы выяснить, все ли работы завершены.



В деревне Ивановка всего более 70 домов. Как уверяют местные жители, все они жилые, и подвести к ним газ люди здесь пытались почти 17 лет. Так медленно шла работа по разным причинам. Одна из главных - оформление домовладений и участков в собственность. Без этого сделать проект не представлялось возможным. А вот последняя задержка на целый год произошла тоже из за бумажной волокиты.



Как рассказал начальник Главного управления администрации Тулы по Зареченскому территориальному округу Максим Щербаков, «пришлось немного изменить проект. Изначально он предполагался через частный участок, собственник которого отказал в прокладке газопровода».



И вот для Ивановцев час все-таки пробил. В их дома пришел газ.



Конечно, инициативность жителей здесь оказалась не на последнем месте. Однако люди все-таки признают, что и к ним в наболевшем вопросе все-таки повернулись лицом. Жительница Марина Шамарина говорит, что «первые годы, когда ходили по всем кабинетам, страдали, было всё сложно, то в последнее время помощь была ощутимой. Приятно, что нас поддержали».



Кстати, следующей инициативой для жителей Ивановки стала дорога. Её в деревне начнут ремонтировать в 2019 году. И здесь тоже люди надеются на конструктивную работу с властями.



«Жители деревни Ивановка пишут о проблемах с газификацией. Завершить работы и пустить газ обещали еще 15 ноября 2016 года», - накануне на оперативном совещании в правительстве региона губернатор Алексей Дюмин зачитывал обращение жителей деревни Ивановка.А уже сегодня здесь к газу подключены первые домовладения. Глава администрации Тулы Евгений Авилов приехал в населенный пункт, чтобы выяснить, все ли работы завершены.В деревне Ивановка всего более 70 домов. Как уверяют местные жители, все они жилые, и подвести к ним газ люди здесь пытались почти 17 лет. Так медленно шла работа по разным причинам. Одна из главных - оформление домовладений и участков в собственность. Без этого сделать проект не представлялось возможным. А вот последняя задержка на целый год произошла тоже из за бумажной волокиты.Как рассказал начальник Главного управления администрации Тулы по Зареченскому территориальному округу Максим Щербаков, «пришлось немного изменить проект. Изначально он предполагался через частный участок, собственник которого отказал в прокладке газопровода».И вот для Ивановцев час все-таки пробил. В их дома пришел газ.Конечно, инициативность жителей здесь оказалась не на последнем месте. Однако люди все-таки признают, что и к ним в наболевшем вопросе все-таки повернулись лицом. Жительница Марина Шамарина говорит, что «первые годы, когда ходили по всем кабинетам, страдали, было всё сложно, то в последнее время помощь была ощутимой. Приятно, что нас поддержали».Кстати, следующей инициативой для жителей Ивановки стала дорога. Её в деревне начнут ремонтировать в 2019 году. И здесь тоже люди надеются на конструктивную работу с властями.





Читать @gtrktula

















