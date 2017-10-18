Отцы и дети:
Отравление метанолом
Платная парковка:
Ушли в минус
Неизбежное:
Капремонт дорожает
Тульская набережная:
Проект-адреналин


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



18.10.2017 18:45 Тульской православной классической гимназии исполнилось 25 лет
"Вести-Тула"



| фото |
Тульская православная классическая гимназия отметила свое 25-летие. Торжественную церемонию открыл митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий, который вручил ректору гимназии отцу Льву патриаршую грамоту. Примечательно, что день рождения этого учебного заведения совпал по православному календарю с днём ангела Алексея. Глава региона поздравил по случаю митрополита Тульского и Ефремовского Алексия.

«Алексей Геннадиевич тоже сегодня именинник. – Сказал митрополит Тульский и Ефремовский Алексий в ответном слове. - Я думаю, что мы все сегодня в этот праздничный день единым сердцем и едиными устами поздравим и пожелаем щедрого Божьего благословения в несении его ответственного служения на нашей родной тульской земле на многие и благие лета.

За 25 лет Тульская православная классическая гимназия зарекомендовала себя не только как учебное заведение, дающее детям религиозно-нравственное православное воспитание. Год от года её выпускники показывают хорошие результаты. Из тех, кто нацелен на обучение в зарубежных вузах, поступают все.

«Большое спасибо вам за ваш труд, за подход к этому делу от души, от чистого сердца. И пусть сегодняшний юбилей будет ещё одной отправной точкой для свершения благих дел во имя Господа, во имя нашего общества, во имя нашей страны», - сказал губернатор Алексей Дюмин, обращаясь к коллективу гимназии.















АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Я - мама!
Время ответа
Будьте здоровы!
Профессия - оружейник
Программа Галины Цой
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.