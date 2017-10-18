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18.10.2017 18:45 Тульской православной классической гимназии исполнилось 25 лет "Вести-Тула"





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«Алексей Геннадиевич тоже сегодня именинник. – Сказал митрополит Тульский и Ефремовский Алексий в ответном слове. - Я думаю, что мы все сегодня в этот праздничный день единым сердцем и едиными устами поздравим и пожелаем щедрого Божьего благословения в несении его ответственного служения на нашей родной тульской земле на многие и благие лета.



За 25 лет Тульская православная классическая гимназия зарекомендовала себя не только как учебное заведение, дающее детям религиозно-нравственное православное воспитание. Год от года её выпускники показывают хорошие результаты. Из тех, кто нацелен на обучение в зарубежных вузах, поступают все.



«Большое спасибо вам за ваш труд, за подход к этому делу от души, от чистого сердца. И пусть сегодняшний юбилей будет ещё одной отправной точкой для свершения благих дел во имя Господа, во имя нашего общества, во имя нашей страны», - сказал губернатор Алексей Дюмин, обращаясь к коллективу гимназии.



Тульская православная классическая гимназия отметила свое 25-летие. Торжественную церемонию открыл митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий, который вручил ректору гимназии отцу Льву патриаршую грамоту. Примечательно, что день рождения этого учебного заведения совпал по православному календарю с днём ангела Алексея. Глава региона поздравил по случаю митрополита Тульского и Ефремовского Алексия.«Алексей Геннадиевич тоже сегодня именинник. – Сказал митрополит Тульский и Ефремовский Алексий в ответном слове. - Я думаю, что мы все сегодня в этот праздничный день единым сердцем и едиными устами поздравим и пожелаем щедрого Божьего благословения в несении его ответственного служения на нашей родной тульской земле на многие и благие лета.За 25 лет Тульская православная классическая гимназия зарекомендовала себя не только как учебное заведение, дающее детям религиозно-нравственное православное воспитание. Год от года её выпускники показывают хорошие результаты. Из тех, кто нацелен на обучение в зарубежных вузах, поступают все.«Большое спасибо вам за ваш труд, за подход к этому делу от души, от чистого сердца. И пусть сегодняшний юбилей будет ещё одной отправной точкой для свершения благих дел во имя Господа, во имя нашего общества, во имя нашей страны», - сказал губернатор Алексей Дюмин, обращаясь к коллективу гимназии.









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