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|18.10.2017 18:25 Алексей Дюмин поздравил завод РТИ с 70-летием
|"Вести-Тула"
70 лет исполняется Тульскому заводу резиновых технических изделий. Сегодня предприятие выпускает порядка 10 тысяч наименований продукции, которая используется в быту, в нефтяной промышленности, на железной дороге, в оборонке. Кстати, на Олимпиаде в Сочи хоккеисты играли с тульской шайбой.
Что и как производит завод, показали губернатору области Алексею Дюмину. За последние годы производство обновилось современным и высокотехнологичным оборудованием. Губернатор поздравил коллектив и вручил благодарность от президента России, наградил лучших сотрудников от правительства региона.
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