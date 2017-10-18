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18.10.2017 16:15 Денис Полунчуков: тульскую делегацию на фестивале уже знает каждый "Вести-Тула"





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«Тульскую делегацию на фестивале, как мне кажется, уже знает каждый. 225 человек и каждый из них – талантлив. Когда мы собираемся все вместе, то получается грандиозное шоу», - говорит Денис Полунчуков.



Туляки продолжают развлекать участников сочинского фестиваля со всего мира флешмобами, музыкой и представлениями. С выступления ребят из нашей делегации началось сегодняшнее утро в столице фестиваля. К поющим гимн нашего региона - сегодня присоединился посол Тульской области на фестивале, наш коллега, ведущий «Вестей» на телеканале Россия - Денис Полунчуков.«Тульскую делегацию на фестивале, как мне кажется, уже знает каждый. 225 человек и каждый из них – талантлив. Когда мы собираемся все вместе, то получается грандиозное шоу», - говорит Денис Полунчуков.









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