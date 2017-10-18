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18.10.2017 15:58 Тульская область основательно подготовилась к отопительному сезону "Вести-Тула"





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Отопительный сезон стартовал в 69 регионах. По словам заместителя председателя правительства страны, в целом все субъекты готовы. Есть нарушения в некоторых областях - Курской, Брянской, Забайкальском крае. Наш регион отметили в числе лидеров. К отопительному сезону туляки подготовились основательно.



Как отметил министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень, «…среди регионов, которые лучше всего готовы к зиме, Москва, Камчатский край, Башкортостан, Татарстан, Самарская область, Алтай, Тульская, Липецкая и Новосибирская области. В этих регионах лучше всего подготовлены инфраструктура и жилые фонды, сделаны необходимые запасы топлива, а также позитивная динамика по задолженности».





Сегодня стоялось селекторное совещание Правительства Российской Федерации, посвященное отопительному сезону. На видеосвязи была и Тульская область.Отопительный сезон стартовал в 69 регионах. По словам заместителя председателя правительства страны, в целом все субъекты готовы. Есть нарушения в некоторых областях - Курской, Брянской, Забайкальском крае. Наш регион отметили в числе лидеров. К отопительному сезону туляки подготовились основательно.Как отметил министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень, «…среди регионов, которые лучше всего готовы к зиме, Москва, Камчатский край, Башкортостан, Татарстан, Самарская область, Алтай, Тульская, Липецкая и Новосибирская области. В этих регионах лучше всего подготовлены инфраструктура и жилые фонды, сделаны необходимые запасы топлива, а также позитивная динамика по задолженности».







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