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НОВОСТИ | Общество



18.10.2017 15:45 Центр внешкольной работы тульского Заречья стал победителем всероссийского смотра
Вести-Тула

И останавливаться на достигнутом здесь не собираются

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Центр внешкольной работы в тульском Заречье стал лауреатом-победителем Открытого публичного Всероссийского смотра-конкурса образовательных организаций. Всего их было заявлено для участия более 8000. Тульская признана одной из лучших, и уже в который раз!

С 2012 года это учреждение дополнительного образования внесено в национальный реестр «Ведущих образовательных учреждений России». Здесь работают районный музей «Славы трех поколений», музей «Истории тульского трамвая», штаб-квартира детской общественной организации «Союз мальчишек и девчонок», созданы волонтерское общественное объединение «Доброволец», клуб для детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей, выпускается газета «Полет мысли». С 2016 года приступил к работе окружной патриотический клуб «Соколы России». И останавливаться на достигнутом здесь не собираются.
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