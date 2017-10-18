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18.10.2017 15:45 Центр внешкольной работы тульского Заречья стал победителем всероссийского смотра Вести-Тула





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С 2012 года это учреждение дополнительного образования внесено в национальный реестр «Ведущих образовательных учреждений России». Здесь работают районный музей «Славы трех поколений», музей «Истории тульского трамвая», штаб-квартира детской общественной организации «Союз мальчишек и девчонок», созданы волонтерское общественное объединение «Доброволец», клуб для детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей, выпускается газета «Полет мысли». С 2016 года приступил к работе окружной патриотический клуб «Соколы России». И останавливаться на достигнутом здесь не собираются.



Центр внешкольной работы в тульском Заречье стал лауреатом-победителем Открытого публичного Всероссийского смотра-конкурса образовательных организаций. Всего их было заявлено для участия более 8000. Тульская признана одной из лучших, и уже в который раз!С 2012 года это учреждение дополнительного образования внесено в национальный реестр «Ведущих образовательных учреждений России». Здесь работают районный музей «Славы трех поколений», музей «Истории тульского трамвая», штаб-квартира детской общественной организации «Союз мальчишек и девчонок», созданы волонтерское общественное объединение «Доброволец», клуб для детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей, выпускается газета «Полет мысли». С 2016 года приступил к работе окружной патриотический клуб «Соколы России». И останавливаться на достигнутом здесь не собираются.

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