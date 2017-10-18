НОВОСТИ | Общество







18.10.2017 15:37 Чиновники считают, что транспортная ситуация в центре Тулы перестала быть пиковой "Вести-Тула"





| фото |



Что касается самой Металлистов, то на ней сейчас продолжается первый этап работ. Связан он с обустройством коммуникаций. И пока, по заверениям городских властей, все идет по плану. Как рассказал первый заместитель главы администрации Тулы Владислав Галкин, «…в осенне-зимний период предполагается завершить работы по инженерным сетям и уже в строительный сезон 2018 года мы приступим к благоустройству. К лету работу по благоустройству должны быть завершены».



Сначала за дело берутся археологи. Ведь строительная техника может повредить уникальные старинные предметы, которые обнаруживаются после снятия нескольких слоёв. И не удивительно – исторический центр города. Среди них, монеты датированные временем Ивана Грозного, многочисленные пули, фрагменты бытовой утвари 18-го века, и даже детские игрушки, аналоги сегодняшних погремушек.

Улицы-дублёры закрытой для транспорта Металлистов в Туле, остаются в часы пик свободными. По мнению городских властей, ими автовладельцы пользуются не активно. Тем не менее, опять же по данным мониторинга управления транспорта и дорожного хозяйства Тулы, транспортная ситуация в центре, что называется, перестала быть пиковой.Что касается самой Металлистов, то на ней сейчас продолжается первый этап работ. Связан он с обустройством коммуникаций. И пока, по заверениям городских властей, все идет по плану. Как рассказал первый заместитель главы администрации Тулы Владислав Галкин, «…в осенне-зимний период предполагается завершить работы по инженерным сетям и уже в строительный сезон 2018 года мы приступим к благоустройству. К лету работу по благоустройству должны быть завершены».Сначала за дело берутся археологи. Ведь строительная техника может повредить уникальные старинные предметы, которые обнаруживаются после снятия нескольких слоёв. И не удивительно – исторический центр города. Среди них, монеты датированные временем Ивана Грозного, многочисленные пули, фрагменты бытовой утвари 18-го века, и даже детские игрушки, аналоги сегодняшних погремушек.









Читать @gtrktula

















