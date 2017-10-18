Тульская набережная:
Проект-адреналин
Отцы и дети:
Отравление метанолом
Платная парковка:
Ушли в минус
Неизбежное:
Капремонт дорожает


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



18.10.2017 15:37 Чиновники считают, что транспортная ситуация в центре Тулы перестала быть пиковой
"Вести-Тула"



| фото |
Улицы-дублёры закрытой для транспорта Металлистов в Туле, остаются в часы пик свободными. По мнению городских властей, ими автовладельцы пользуются не активно. Тем не менее, опять же по данным мониторинга управления транспорта и дорожного хозяйства Тулы, транспортная ситуация в центре, что называется, перестала быть пиковой.

Что касается самой Металлистов, то на ней сейчас продолжается первый этап работ. Связан он с обустройством коммуникаций. И пока, по заверениям городских властей, все идет по плану. Как рассказал первый заместитель главы администрации Тулы Владислав Галкин, «…в осенне-зимний период предполагается завершить работы по инженерным сетям и уже в строительный сезон 2018 года мы приступим к благоустройству. К лету работу по благоустройству должны быть завершены».

Сначала за дело берутся археологи. Ведь строительная техника может повредить уникальные старинные предметы, которые обнаруживаются после снятия нескольких слоёв. И не удивительно – исторический центр города. Среди них, монеты датированные временем Ивана Грозного, многочисленные пули, фрагменты бытовой утвари 18-го века, и даже детские игрушки, аналоги сегодняшних погремушек.
АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Я - мама!
Время ответа
Будьте здоровы!
Профессия - оружейник
Программа Галины Цой
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.