НОВОСТИ | Общество







18.10.2017 15:18 В Алексине взялись за преображение парка «Жалка» Олег Масальский





| фото |



«Жительница просит обратить внимание на состояние парка «Жалка»: вырубаются деревья, скапливаются кучи мусора, провода свисают, освещение отсутствует. Два месяца назад начали обустройство дорожек, но работы до сих пор не завершили», - зачитал жалобу губернатор тульской области Алексей Дюмин.



Сейчас завершают обустройство пешеходных и велодорожек. Освещение уже работает. Сами подрядчики признаются, что сложности были. ПО словам инженера подрядной организации Алексея Бурдыкина, «территория неровная, приходилось много работать с деревьями, были проблемы с кронированием. Асфальтирование закончится в двадцатых числах».



Проводимые работы - это лишь начало. Местные власти намерены продолжить благоустройство и в следующем году. Как сообщил заместитель главы администрации Алексина Игоря Ананьева, «дополнительно будем устанавливать архитектурные формы, продолжать работу по уборке, содержанию парка. Детская игоровая площадка здесь есть».



Площадка для воркаута, новые лавочки так же появятся в этом году, и, конечно, сделают это место еще притягательней для местных жителей.



Кстати, визитная карточка парка «Жалка» - резные фигуры сказочных персонажей. Мастер из Алексина намерен изготовить еще несколько новых. И уже в скором времени они составят компанию своим собратьям.



Парк «Жалка» в алексинском микрорайоне Горушки был разбит еще в советское время. В какой-то период за его состоянием следило одно из промышленных предприятий. В этом году по программе «Народный бюджет» местные власти решили парк благоустроить - в июне работы закипели. Однако когда дошли до замены электрики и освещения, пришлось переделывать сметную документацию. Рабочие взяли паузу, и вот тогда жители подумали, что они слишком медленно работают.«Жительница просит обратить внимание на состояние парка «Жалка»: вырубаются деревья, скапливаются кучи мусора, провода свисают, освещение отсутствует. Два месяца назад начали обустройство дорожек, но работы до сих пор не завершили», - зачитал жалобу губернатор тульской области Алексей Дюмин.Сейчас завершают обустройство пешеходных и велодорожек. Освещение уже работает. Сами подрядчики признаются, что сложности были. ПО словам инженера подрядной организации Алексея Бурдыкина, «территория неровная, приходилось много работать с деревьями, были проблемы с кронированием. Асфальтирование закончится в двадцатых числах».Проводимые работы - это лишь начало. Местные власти намерены продолжить благоустройство и в следующем году. Как сообщил заместитель главы администрации Алексина Игоря Ананьева, «дополнительно будем устанавливать архитектурные формы, продолжать работу по уборке, содержанию парка. Детская игоровая площадка здесь есть».Площадка для воркаута, новые лавочки так же появятся в этом году, и, конечно, сделают это место еще притягательней для местных жителей.Кстати, визитная карточка парка «Жалка» - резные фигуры сказочных персонажей. Мастер из Алексина намерен изготовить еще несколько новых. И уже в скором времени они составят компанию своим собратьям.





Читать @gtrktula

















