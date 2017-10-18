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18.10.2017 14:31 В Суворовском районе заготовка дров закончилась смертью мужчины Вести-Тула





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По словам старшего помощника руководителя СУ СК России по Тульской области Зинаиды Каминской, «один из мужчин не убедился, что другой не находится в зоне падения дерева. Спиленная береза упала на 51-летнего жителя Суворовского района, который от полученных повреждений скончался на месте. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу».



Заготовка дров со смертельным исходом. Завершено расследование уголовного дела в отношении 53-летнего жителя Суворовского района. Его обвиняют в причинении смерти по неосторожности. Несчастье произошло в августе, когда он вместе со своим знакомым отправился в лес, чтобы заготовить дрова для их общей родственницы.По словам старшего помощника руководителя СУ СК России по Тульской области Зинаиды Каминской, «один из мужчин не убедился, что другой не находится в зоне падения дерева. Спиленная береза упала на 51-летнего жителя Суворовского района, который от полученных повреждений скончался на месте. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу».







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