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НОВОСТИ | Общество



18.10.2017 13:54 В тульских парках ужесточили наказание за выгул собак
Вести-Тула

В тульских парках ужесточили наказание за выгул собак

| фото |
В Белоусовском парке Тулы сегодня с раннего утра ловили тех, кто выгуливает собак в непредназначенных для этого местах. Подобные проверки, организованные полицейскими совместно с сотрудниками администрации «Тульских парков», проходят регулярно. Несмотря на наличие двух специализированных площадок на территории парка, оборудованных всем необходимым для животных, жалоб от посетителей стало больше.

В связи с этим с сегодняшнего дня наказание за нарушение правил будут применять более строгое. Если раньше, в основном, сотрудники правопорядка ограничивались разъяснительной беседой, то теперь начали составлять протоколы об административном правонарушении. Нарушителям грозит штраф до 3000 рублей. С утра только за час работы попались 10 человек.

По словам руководителя пресс-службы ГУ ТО «Тульские парки» Варвары Труновой, «эта работа будет продолжена. Мы ужесточим контроль за этими нарушениями, чтобы найти компромисс нахождения в парке как владельцев животных, так и остальных категорий посетителей. Только в Центральном парке есть две оборудованные площадки для выгула и дрессировки».
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