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18.10.2017 13:17 Цена на сахар в Тульской области может ещё упасть Татьяна Смирнова





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Причин падения стоимости сахара несколько. С одной стороны, это избыток предложения на мировых рынках и ослабление спроса. С другой - рекордные урожаи. В этом году аграрии по всей стране демонстрируют небывалые показатели по сбору сахарной свеклы. К ним стремится и Тульская область. По сравнению с прошлым годом почти на треть увеличены посевные площади. И, несмотря на дождливую погоду, убрано больше свеклы с полей.



Как рассказала главный технолог сахарного завода Анна Грязева, «урожай достойный, сахаристость по сравнению с прошлым годом выше на 1,5%».



Сейчас завод в поселке Товарково - единственный переработчик сахарной свеклы в области – нарасхват. 85 процентов тульских хозяйств везут урожай именно сюда. Новое руководство расплатилось со всеми долгами и уже на протяжении двух сезонов зарекомендовало предприятие как стабильное. С сентября по декабрь здесь перерабатывают 350 тысяч тонн сладкого корнеплода. 50 тысяч тонн тульского сахара разъезжается по всей стране.



По словам генерального директора сахарного завода Андрея Феднёва, «проведена реконструкция. Самая главная задача в этом году была не увеличить объем переработки, а сделать его стабильным и сократить сроки переработки. Цена варьируется в пределах 25-26 рублей, ценовая политика изменилась практически в два раза».



Отгрузки нового дешевого сахара уже идут. Кстати, ряд компаний, не готовых продавать продукт по столь низкой цене, пока остановили продажи. Впрочем, пессимистичные прогнозы для производителей покупателей настроили на позитивный лад.



Минсельхоз страны, в свою очередь, получая сводки с полей, уже начал говорить о России как о новой свеклосахарной державе. Что ж, поживем – увидим. Но уже ясно одно – расти цена сахара точно не будет.



Сегодня средняя цена на сахар по России – 44 рубля за килограмм. По данным статистики, самый дорогой сахарный песок в Приморском крае – 56 рублей. Тульская же область в числе регионов, где цена на сахар одна из самых низких. Туляки платят в среднем 36 рублей за килограмм. Но это не минимум. Специалисты прогнозируют еще большее снижение цены.Причин падения стоимости сахара несколько. С одной стороны, это избыток предложения на мировых рынках и ослабление спроса. С другой - рекордные урожаи. В этом году аграрии по всей стране демонстрируют небывалые показатели по сбору сахарной свеклы. К ним стремится и Тульская область. По сравнению с прошлым годом почти на треть увеличены посевные площади. И, несмотря на дождливую погоду, убрано больше свеклы с полей.Как рассказала главный технолог сахарного завода Анна Грязева, «урожай достойный, сахаристость по сравнению с прошлым годом выше на 1,5%».Сейчас завод в поселке Товарково - единственный переработчик сахарной свеклы в области – нарасхват. 85 процентов тульских хозяйств везут урожай именно сюда. Новое руководство расплатилось со всеми долгами и уже на протяжении двух сезонов зарекомендовало предприятие как стабильное. С сентября по декабрь здесь перерабатывают 350 тысяч тонн сладкого корнеплода. 50 тысяч тонн тульского сахара разъезжается по всей стране.По словам генерального директора сахарного завода Андрея Феднёва, «проведена реконструкция. Самая главная задача в этом году была не увеличить объем переработки, а сделать его стабильным и сократить сроки переработки. Цена варьируется в пределах 25-26 рублей, ценовая политика изменилась практически в два раза».Отгрузки нового дешевого сахара уже идут. Кстати, ряд компаний, не готовых продавать продукт по столь низкой цене, пока остановили продажи. Впрочем, пессимистичные прогнозы для производителей покупателей настроили на позитивный лад.Минсельхоз страны, в свою очередь, получая сводки с полей, уже начал говорить о России как о новой свеклосахарной державе. Что ж, поживем – увидим. Но уже ясно одно – расти цена сахара точно не будет.





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