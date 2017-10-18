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|18.10.2017 12:52 Роспотребнадзор нашёл нарушения в придорожных кафе Тульской области
|Вести-Тула
Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Тульской области в Ефремовском, Воловском, Каменском, Куркинском районах в рамках надзора за оборотом мясопродуктов проверено семь организаций общественного питания, три из которых расположены на 295-м километре автодороги М4 «Дон».
По результатам проверок возбуждено 11 дел об административном правонарушении, забраковано и изъято из оборота 18 партий мясопродуктов объемом 457 килограммов по причине отсутствия сопроводительных документов, обязательной информации о дате выработки, сроке годности, за несоблюдение условий реализации.
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