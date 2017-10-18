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НОВОСТИ | Общество



18.10.2017 17:50 В России будет создана концепция первых 50 «умных» городов
Вести-Тула

В России будет создана концепция первых 50 «умных» городов

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17 октября на международной конференции «Открытые инновации» подписан Меморандум о создании Национального консорциума развития и внедрения цифровых технологий в сфере городского управления.

Подписи под документом поставили заместитель министра Минкомсвязи России Сергей Калугин, первый заместитель гендиректора «Росатома» по развитию и международному бизнесу Кирилл Комаров, президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский, ректор Университета ИТМО Владимир Васильев и заместитель декана экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Сергей Трухачев.

Одна из ключевых задач консорциума – создание и реализация концепции «Умные города России» (далее - концепция), которая будет предполагать конкретные меры и целевые показатели по цифровизации отраслей городского хозяйства. До конца 2017 года планируется определить «пилотные» территории и разработать «дорожную» карту, включающую, в том числе, мероприятия по применению цифровых платформ управления «умными» городами, проекты по внедрению беспилотного транспорта, повышение прозрачности и эффективности ЖКХ, созданию в городах благоприятных условий для развития высокотехнологичных компаний и проектов и другие инициативы.

«Концепция будет предполагать опережающее развитие 50 городов нашей страны, которые станут «точками» концентрации основного капитала цифровой экономики – высококвалифицированных специалистов. Решение такой амбициозной задачи требует объединения усилий и компетенций организаций-лидеров в рамках стратегического Консорциума, который станет центром компетенций по созданию «умных» городов и реализации соответствующих инновационных проектов в интересах почти 50 млн. жителей нашей страны», - рассказал президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский. – «Ростелеком» всегда уделял особое внимание внедрению цифровых сервисов в городское управление. За это время нам удалось накопить соответствующие знания и индустриальные компетенции, и мы точно знаем, как цифровые технологии могут изменить жизнь жителей городов к лучшему».

Заместитель министра Минкомсвязи России Сергей Калугин отметил, что повышение эффективности и прозрачности управления городской средой за счет внедрения цифровых технологий является важнейшей задачей для России: «Города - неотъемлемый участник цифровой трансформации экономики. Занимая всего 2% поверхности земли, на них приходится 70% мирового ВВП и 50% населения. В России городское население уже сегодня составляет 74%».

«Мы рады стать участниками такого масштабного проекта, который направлен на преобразование городской среды. Уже сейчас многие задачи, стоящие перед правительством и городскими властями, возможно решить именно с применением технологических инноваций, в частности цифровых решений «Росатома», - прокомментировал первый заместитель генерального директора Госкорпорации «Росатом» Комаров Кирилл. – В городах, которые находятся вблизи объектов атомной отрасли, живут сотни тысяч человек. Для нас, как социально-ответственной компании, развитие городской инфраструктуры и в целом повышение уровня жизни населения играет очень важную роль. Зачастую именно наши города становятся центрами научных и технологических разработок. В рамках проекта эти решения могут быть интегрированы в инфраструктуру городов, сделав жизнь людей более качественной и комфортной. Именно поэтому наше участие в проекте закономерно».











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