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НОВОСТИ | Общество



18.10.2017 11:41 Туляки одними из первых пробежали марафон Всемирного фестиваля молодежи в Сочи
Вести-Тула

Туляки одними из первых пробежали марафон Всемирного фестиваля молодежи в Сочи

| фото |
Туляки одними из первых прибежали на финиш грандиозного Сочинского марафона. Участие в этом масштабном забеге по территории Олимпийского парка приняли около 4000 участников Всемирного фестиваля молодежи. И если бы по окончанию этого забега по олимпийской традиции звучали гимны победителей, то песня о Туле, веками оружье ковавшей, играла бы без сомнения. На память у участников забега остались медали.

По словам делегата Всемирного фестиваля молодежи и студентов от Тульской области Ивана Кутищева, «когда 180 стран рядом с тобой бежали, это захватывающе и приятно. Ни два километра, ни четыре километра совершенно не ощущаются».

«Коллективный дух, который царил там, на трассе «Формулы 1», не передать в двух словах. Когда ты бежишь и понимаешь, сколько людей за здоровый образ жизни, за развитие спорта», - восхищается делегат Ирина Ануфриева.

Гимн Тулы на фестивале сегодня все же прозвучал - это случилось чуть позже во время представления, которое туляки устроили на одной из главных фестивальных площадок. Такие выступления здесь называют флешмобами, наш начинался как своеобразная импровизация.

Как рассказала комиссар студенческих отрядов Тульской области Юлия Букалова, «день посвящен добровольчеству. Ребята были на панельных дискуссиях, на круглых столах, пресс-конференциях, сдавали нормативы ГТО. Ребята уже находят по своей узкой специальности своих коллег не только из России, но и из других стран, происходит обмен опытом».
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