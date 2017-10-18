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18.10.2017 11:19 По урожаю картофеля Тульская область вышла на второе место в России Вести-Тула





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Что касается существующей ситуации с урожаем, то в этом году сельхозпредприятия собрали рекордный за последние 30 лет урожай зерновых, а это почти 2 миллиона тонн. Так же регион в лидерах по стране в сборе других сельхозкультур. По словам Миляева, «одна из любимых для нас культур в последнее время – рапс. На текущий момент собрано порядка 115 тысяч тонн. Полагаю, что выйдем на уровень 2014 года. Продолжается уборка картофеля, накопано более 470 тысяч тонн. По стране и по ЦФО мы занимаем второе место».



Возможно, в скором времени на территории Тульской области будет реализован крупный проект по строительству комбината по производству растительного масла. Об этом шла речь на недавней встрече тульской делегации в Китае. Компания «Poly Group» примет участие в проекте. При благоприятных условиях его реализация начнется в 2018 году, доложил на заседании правительства министр сельского хозяйства региона Дмитрий Миляев.Что касается существующей ситуации с урожаем, то в этом году сельхозпредприятия собрали рекордный за последние 30 лет урожай зерновых, а это почти 2 миллиона тонн. Так же регион в лидерах по стране в сборе других сельхозкультур. По словам Миляева, «одна из любимых для нас культур в последнее время – рапс. На текущий момент собрано порядка 115 тысяч тонн. Полагаю, что выйдем на уровень 2014 года. Продолжается уборка картофеля, накопано более 470 тысяч тонн. По стране и по ЦФО мы занимаем второе место».





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