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НОВОСТИ | Общество



18.10.2017 10:32 Сегодня в Тульском кремле ещё можно увидеть Кубок Чемпионата мира по футболу
Алексей Ерёмин

Сегодня в Тульском кремле ещё можно увидеть Кубок Чемпионата мира по футболу

| фото |
Шестикилограммовая легенда прибыла в город мастеров. Этого события без преувеличения тысячи жителей и гостей самоварной столицы ждали с нетерпением. Для того чтобы увидеть главный футбольный трофей своими глазами, за стенами кремля люди стали собираться за несколько часов до его официальной презентации.

Главный футбольный трофей планеты - Кубок Чемпионата мира по футболу - объедет всю Россию. Увидеть его своими глазами и сфотографироваться рядом с футбольной легендой смогут в 24 городах нашей страны, Тула в этом списке стала одиннадцатой точкой.

«Мы все любим футбол, болеем за наш клуб «Арсенал», который второй год подряд выступает в Премьер-лиге, высшем дивизионе, - сказал губернатор Тульской области Алексей Дюмин. - Конечно, мы все болеем за нашу национальную сборную по футболу».

Каждый год Тур Кубка Чемпионата мира по футболу-2018 увеличивает «пробег». Российский этап станет самым большим в истории его путешествий. За 123 дня Волк-забивака преодолеет почти 27 тысяч километров.

Конечно, с Кубком можно сфотографироваться. Но по правилам FIFA никто не может трогать Кубок и даже смотреть на него без защитного стекла. «Футбол, если можно так сказать, это религия. Это игра, которая объединяет людей независимо от их вероисповедания, цвета кожи, рода деятельности, социального статуса», - пояснила посол Чемпионата мира по футболу-2018 Виктория Лопырёва.

Почётными гостями праздника в честь прибывшего трофея стали игроки «Арсенала». Герои-победители несколько дней назад триумфально одолевшие питерский «Зенит». Наш «Арсенал» уже два года подряд играет в Премьер-лиге. У команды во многом благодаря инициативе губернатора есть и надежные спонсоры. По словам президента ПФК «Арсенал» Гурама Аджоева, «руководство области, губернатор уделяют большое внимание. Мы только летели в самолёте после выигрыша – и получили поздравления. Это в нашей жизни показатель отношения».

Кубок не случайно оказался в Туле, признанном болельщиками всей нашей страны одним из самых футбольных городов. Увидеть легенду можно будет ещё и 18 октября в стенах Тульского кремля.














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