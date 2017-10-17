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НОВОСТИ | Общество



17.10.2017 19:15 «Безопасные и качественные дороги» появятся в Тульской области до конца октября
Вести-Тула

На сегодня отремонтировано 98 процентов дорог, это 200 километров

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Сегодня подведены предварительные итоги реализации проекта «Безопасные и качественные дороги» в ходе видеоконференции с федеральным министерством транспорта и дорожного хозяйства. Всего в России в рамках проекта до 2018 года должны привести в порядок 50 тысяч километров асфальтового полотна.

По результатам исполнения планов Тульский регион находится в золотой середине - на сегодня отремонтировано 98 процентов дорог, это 200 километров. Как заверил региональный министр транспорта и дорожного хозяйства Родион Дудник, полностью план на 2017 год будет выполнен к концу октября - все 107 объектов: «Мы намерены включить в план порядка пяти объектов по региональным дорогам общей длиной 55 километров. По ремонту дорог муниципальных образований Минтранс должен прислать предложения в ближайшую неделю».
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