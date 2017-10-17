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17.10.2017 18:54 Зрители тульских «Вестей» собрали нужную сумму на лечение Стёпы Савина Вести-Тула





| фото | показывали сюжет о мальчике из Узловой, у которого в четыре года проявился врождённый дефект развития челюсти. Но ему можно помочь. Вот уже два года ребенок носит ортодонтические приспособления.



Стоимость следующего этапа лечения – 100 тысяч рублей. Наши зрители прислали почти 102 тысячи рублей - это 1465 СМС. Семья Стёпы благодарна всем, кто не остался в стороне.



Стёпа Савин поедет на лечение! Ранее мыо мальчике из Узловой, у которого в четыре года проявился врождённый дефект развития челюсти. Но ему можно помочь. Вот уже два года ребенок носит ортодонтические приспособления.Стоимость следующего этапа лечения – 100 тысяч рублей. Наши зрители прислали почти 102 тысячи рублей - это 1465 СМС. Семья Стёпы благодарна всем, кто не остался в стороне.

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