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17.10.2017 18:44 Почему Кубок Чемпионата мира по футболу оказался в Туле? Вести-Тула





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Кубок не случайно оказался в Туле. Болельщики всей страны признали город оружейников одним из самых футбольных в стране. «Мы все любим футбол, болеем за наш клуб «Арсенал», который второй год подряд выступает в Премьер-лиге, высшем дивизионе, - сказал губернатор Тульской области Алексей Дюмин. - Конечно, мы все болеем за нашу национальную сборную по футболу».



Подробный сюжет о том, как в Туле проходит презентация главного футбольного трофея, смотрите в нашем вечернем эфире в 20.45. Не пропустите!



Шестикилограммовая легенда - Кубок Чемпионата мира по футболу - прибыл в Тулу. Этого события без преувеличения с нетерпением ждали тысячи жителей и гостей. Для того чтобы увидеть главный футбольный трофей своими глазами, у стен Тульского кремля люди стали собираться за несколько часов до официальной презентации.Кубок не случайно оказался в Туле. Болельщики всей страны признали город оружейников одним из самых футбольных в стране. «Мы все любим футбол, болеем за наш клуб «Арсенал», который второй год подряд выступает в Премьер-лиге, высшем дивизионе, - сказал губернатор Тульской области Алексей Дюмин. - Конечно, мы все болеем за нашу национальную сборную по футболу».Подробный сюжет о том, как в Туле проходит презентация главного футбольного трофея, смотрите в нашем вечернем эфире в 20.45. Не пропустите!





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