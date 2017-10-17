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НОВОСТИ | Общество



17.10.2017 18:44 Почему Кубок Чемпионата мира по футболу оказался в Туле?
Вести-Тула

Шестикилограммовая легенда - Кубок Чемпионата мира по футболу - прибыл в Тулу

| фото |
Шестикилограммовая легенда - Кубок Чемпионата мира по футболу - прибыл в Тулу. Этого события без преувеличения с нетерпением ждали тысячи жителей и гостей. Для того чтобы увидеть главный футбольный трофей своими глазами, у стен Тульского кремля люди стали собираться за несколько часов до официальной презентации.

Кубок не случайно оказался в Туле. Болельщики всей страны признали город оружейников одним из самых футбольных в стране. «Мы все любим футбол, болеем за наш клуб «Арсенал», который второй год подряд выступает в Премьер-лиге, высшем дивизионе, - сказал губернатор Тульской области Алексей Дюмин. - Конечно, мы все болеем за нашу национальную сборную по футболу».

Подробный сюжет о том, как в Туле проходит презентация главного футбольного трофея, смотрите в нашем вечернем эфире в 20.45. Не пропустите!
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