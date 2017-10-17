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17.10.2017 18:14 «Дети на льду. Звезды»: определились финалисты Вести-Тула





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В рейтинге девочек по итогам полуфинала на первой позиции, набрав 23,69 балла, оказалась Диана Зубкова из Переславля-Залесского. Лиза Кулешова из Москвы пока третья с результатом 23,00 балла.



Мальчики тоже показали себя с отличной стороны в полуфинале. Марк Лукин из Москвы окончил этап на третьей позиции с результатом 22,12 балла. Иван Макиев из Белгорода – четвертый с оценкой 21,45 балла. Шестую позицию занял москвич Никита Сенцов. У него - 19,07 балла.



Еще одного мальчика и одну девочку из тех, кто пока в финал не прошел, выберут зрители путём SMS-голосования 18 октября.



Так результат проката Софьи Шмелевой из Москвы в 20,44 балла не позволил ей выйти из своей группы в следующий тур. Однако юная спортсменка еще может стать финалистом, если наберет наибольшее количество зрительских голосов. Для голосования болельщики должны будут отправить уникальный код спортсмена на короткий номер 3242 (код Софьи – Лёд23). Стоимость одной SMS – 50 руб. Все средства, полученные от SMS-голосований в рамках проекта, будут направлены в благотворительный фонд «Линия жизни».



Трансляция финальных соревнований проекта пройдёт 27 октября на сайте проекта itv.rt.ru, а также в эфире пяти телеканалов: «МАТЧ! Наш спорт», «МАТЧ! Планета», «МАМА», «360» и ВСЕ-ТВ интерактивного телевидения «Ростелекома».

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«Дети на льду. Звезды» – социальный благотворительный проект, направленный на развитие и популяризацию фигурного катания. Это спортивное телешоу, организованное по принципу соревновательных туров на выбывание. Уже второй год телезрители следят за непридуманными историями замечательных детей, которые, не смотря на свой юный возраст, демонстрируют виртуозное спортивное мастерство и невероятную твердость характера. Конкурс проходит среди детей 8-9 лет, занимающихся фигурным катанием и приславших минутное видео выступления на онлайн кастинг. Конкурсанты второго сезона «Дети на Льду. Звезды» проходили очные кастинги, организованные в крупных городах всех федеральных округов страны. Так определились имена участников проекта - 21 девочки и 21 мальчика из 21 города страны.



Судьями проекта выступают Татьяна Тарасова – заслуженный тренер России, тренер-консультант сборной России, Галина Голубкова – старший тренер сборной России (юниорский состав) и Илья Авербух, серебряный призер Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта. Ведущий шоу – олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы Алексей Ягудин.



График трансляций, информация об участниках, фотографии со съемок и многое другое - на сайте проекта ice.rt.ru





Завершились полуфинальные соревнования Всероссийского конкурса «Дети на льду. Звезды», организованного компанией «Ростелеком». В проекте приняли участие 42 юных фигуриста со всех страны (поровну девочек и мальчиков). Из них Центральный федеральный округ России представляют шесть спортсменов, пять из которых уже прошли в финал шоу, получив максимальные баллы от судей в своих подгруппах.В рейтинге девочек по итогам полуфинала на первой позиции, набрав 23,69 балла, оказалась Диана Зубкова из Переславля-Залесского. Лиза Кулешова из Москвы пока третья с результатом 23,00 балла.Мальчики тоже показали себя с отличной стороны в полуфинале. Марк Лукин из Москвы окончил этап на третьей позиции с результатом 22,12 балла. Иван Макиев из Белгорода – четвертый с оценкой 21,45 балла. Шестую позицию занял москвич Никита Сенцов. У него - 19,07 балла.Еще одного мальчика и одну девочку из тех, кто пока в финал не прошел, выберут зрители путём SMS-голосования 18 октября.Так результат проката Софьи Шмелевой из Москвы в 20,44 балла не позволил ей выйти из своей группы в следующий тур. Однако юная спортсменка еще может стать финалистом, если наберет наибольшее количество зрительских голосов. Для голосования болельщики должны будут отправить уникальный код спортсмена на короткий номер 3242 (код Софьи – Лёд23). Стоимость одной SMS – 50 руб. Все средства, полученные от SMS-голосований в рамках проекта, будут направлены в благотворительный фонд «Линия жизни».Трансляция финальных соревнований проекта пройдёт 27 октября на сайте проекта itv.rt.ru, а также в эфире пяти телеканалов: «МАТЧ! Наш спорт», «МАТЧ! Планета», «МАМА», «360» и ВСЕ-ТВ интерактивного телевидения «Ростелекома».* * *«Дети на льду. Звезды» – социальный благотворительный проект, направленный на развитие и популяризацию фигурного катания. Это спортивное телешоу, организованное по принципу соревновательных туров на выбывание. Уже второй год телезрители следят за непридуманными историями замечательных детей, которые, не смотря на свой юный возраст, демонстрируют виртуозное спортивное мастерство и невероятную твердость характера. Конкурс проходит среди детей 8-9 лет, занимающихся фигурным катанием и приславших минутное видео выступления на онлайн кастинг. Конкурсанты второго сезона «Дети на Льду. Звезды» проходили очные кастинги, организованные в крупных городах всех федеральных округов страны. Так определились имена участников проекта - 21 девочки и 21 мальчика из 21 города страны.Судьями проекта выступают Татьяна Тарасова – заслуженный тренер России, тренер-консультант сборной России, Галина Голубкова – старший тренер сборной России (юниорский состав) и Илья Авербух, серебряный призер Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта. Ведущий шоу – олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы Алексей Ягудин.График трансляций, информация об участниках, фотографии со съемок и многое другое - на сайте проекта ice.rt.ru

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