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17.10.2017 17:55 Фёдор Добронравов: На меня навесили клеймо комедийного артиста Елена Панова





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«Я разные жанры люблю. Пока есть силы, буду стараться играть разные жанры, - рассказал народный артист России Фёдор Добронравов. - На меня навесили клеймо комедийного артиста. Мне это нравится, я сам весёлый человек, но невозможно, когда всё одно и то же. Мне говорят: «Хороший мужик, только много пьёшь». А я непьющий».



На «Улыбнись, Россия» Фёдор Добронравов привёз трагикомедию «Жили-были». Действие происходит в русской глубинке, вымирающей деревне. На фоне серого осеннего пейзажа разгораются любовные страсти. Нешуточные.



Сценарий «Жили-были» написан «на троих»: Роман Мадянов, Ирина Розанова и сам Фёдор Добронравов. Здесь его герой шутит и балагурит, но юмор уже не тот, что во всеми любимых «Сватах», а с привкусом щемящей тоски и горечи об уходящей натуре – русской деревне. «Глубоко в душе я оптимист», - говорит Добронравов.



Сейчас Добронравов играет в театре «Сатирикон» плюс много снимается в кино. В этом году выйдут шесть фильмов с его участием. Но вопрос, который задают актёру на каждой встрече: будет ли продолжение «Сватов»? И ответ утвердительный. Седьмой сезон вполне, возможно, мы увидим в будущем году.



Неизвестно, чего больше хотел зритель: посмотреть премьеру или встретиться с любимым артистом. Зал собрался полный. После сериала «Сваты», который вышел на канале «Россия» аж десять лет назад Фёдор Добронравов стал «своим», пожалуй, в каждом доме. Популярность фильма просто феноменальная. Его любят не зависимо от возраста и социального положения. Но, оказывается, такого успеха не ожидали и сами актёры.«Я разные жанры люблю. Пока есть силы, буду стараться играть разные жанры, - рассказал народный артист России Фёдор Добронравов. - На меня навесили клеймо комедийного артиста. Мне это нравится, я сам весёлый человек, но невозможно, когда всё одно и то же. Мне говорят: «Хороший мужик, только много пьёшь». А я непьющий».На «Улыбнись, Россия» Фёдор Добронравов привёз трагикомедию «Жили-были». Действие происходит в русской глубинке, вымирающей деревне. На фоне серого осеннего пейзажа разгораются любовные страсти. Нешуточные.Сценарий «Жили-были» написан «на троих»: Роман Мадянов, Ирина Розанова и сам Фёдор Добронравов. Здесь его герой шутит и балагурит, но юмор уже не тот, что во всеми любимых «Сватах», а с привкусом щемящей тоски и горечи об уходящей натуре – русской деревне. «Глубоко в душе я оптимист», - говорит Добронравов.Сейчас Добронравов играет в театре «Сатирикон» плюс много снимается в кино. В этом году выйдут шесть фильмов с его участием. Но вопрос, который задают актёру на каждой встрече: будет ли продолжение «Сватов»? И ответ утвердительный. Седьмой сезон вполне, возможно, мы увидим в будущем году.





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