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17.10.2017 17:38 Баскетболисты «Арсенала» потерпели два поражения на старте чемпионата Суперлиги-2 Вести-Тула





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Как рассказал главный тренер БК «Арсенал» Виктор Усков, «первая причина – обилие основных травмированных игроков: Артур Усков, Илья Чернов, Павел Крыков. Их не хватало и в первой, и во второй игре. Обидное поражение после первой игры. Считаю, что на второе поражение надо было рассчитывать: игроков на площадке не было, играли вшестером, всемером».



Баскетболисты «Арсенала» потерпели два поражения на старте чемпионата Суперлиги-2. На своей площадке подопечные Виктора Ускова дважды уступили ярославскому «Буревестнику» - 70:74 и 74:92. 24 и 25 октября тульские баскетболисты примут «Эльбрус» из Черкесска.Как рассказал главный тренер БК «Арсенал» Виктор Усков, «первая причина – обилие основных травмированных игроков: Артур Усков, Илья Чернов, Павел Крыков. Их не хватало и в первой, и во второй игре. Обидное поражение после первой игры. Считаю, что на второе поражение надо было рассчитывать: игроков на площадке не было, играли вшестером, всемером».







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