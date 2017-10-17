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17.10.2017 17:24 Школьники посетили КБП в рамках «Недели без турникетов» Вести-Тула





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В рамках всероссийской акции «Неделя без турникетов» старшеклассников пригласили в центр подготовки, который специализируется на многоуровневом обучении. Работа проводится со школьниками, студентами тульских и московских вузов, а также с молодыми специалистами. В первый день акции ведущее предприятие оборонно-промышленного комплекса страны посетили 66 школьников. Всего за три дня с работой КБ приборостроения познакомятся более 200 старшеклассников.



Предприятие, известное на весь мир, посетили тульские школьники. Они познакомились с работой КБ приборостроения, его разработками, а также смогли попробовать себя в роли операторов боевой машины. За 90 лет работы на КБП разработано более 150 образцов оружия, которое широко используется во всём мире.В рамках всероссийской акции «Неделя без турникетов» старшеклассников пригласили в центр подготовки, который специализируется на многоуровневом обучении. Работа проводится со школьниками, студентами тульских и московских вузов, а также с молодыми специалистами. В первый день акции ведущее предприятие оборонно-промышленного комплекса страны посетили 66 школьников. Всего за три дня с работой КБ приборостроения познакомятся более 200 старшеклассников.





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