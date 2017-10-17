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17.10.2017 15:55 В Туле братья пойдут под суд за зверские убийства
Вести-Тула

Злоумышленники ограбили и убили пенсионеров, после чего подожгли их дом

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Зверские расправы, сразу несколько убийств и грабежей - за эти преступления скоро предстанут перед судом двое братьев (одному из них 26, другому 31 год). Следственный комитет завершил расследование уголовного дела.

Совершались преступления в Туле осенью 2016 года. В одном из случаев братья предложили подвезти до дома женщину, которая собирала грибы. В машине они потребовали отдать им ювелирные украшения, нанесли ей множество ударов, после чего, решив, что женщина скончалась, бросили её в водоём. К счастью, пострадавшая, выжила.

В другом случае, они совершили разбойное нападение на 81-летнюю женщину. От полученных травм она скончалась. Из её дома злоумышленники похитили 23 тысячи рублей. На следующий день, обвиняемые проникли в дом к двум старикам. Как рассказала старший помощник руководителя СУ СК России по Тульской области Зинаида Каминская, «их избивали, душили. Сначала скончался мужчина. Обвиняемых спугнул шум на улице, они выбежали, но потом вернулись.

За этот короткий промежуток времени они успели ограбить ещё одну женщину на соседней улице – похитили сумочку и ювелирные украшения. Затем они вернулись в дом, где оставалась пенсионерка, и добили её. Из дома они похитили около 70 тысяч рублей, подожгли дом».
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