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17.10.2017 15:39 Кубок ЧМ по футболу пробудет в Тульском кремле два дня Вести-Тула





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Сопутствовать этому событию будет ограничение движения транспорта на улице Менделеевской от Крестовоздвиженской площади до улицы Тургеневской. Сегодня – с утра до 22 часов, завтра с 8 до 20 часов. Заранее обдумайте маршруты объезда.



В рамках тура Кубка Чемпионата мира по футболу этот легендарный трофей прибыл в Тульский кремль! Подготовлена развлекательная программа, тренировки с фитнес-инструктором, показательные выступления по силовому экстриму, мастер-классы футболистов нашего «Арсенала». Сегодня и завтра все желающие могут не только увидеть, но и сфотографироваться с Кубком в Тульском кремле. Сегодня до 22 часов, завтра - с 10 до 19.Сопутствовать этому событию будет ограничение движения транспорта на улице Менделеевской от Крестовоздвиженской площади до улицы Тургеневской. Сегодня – с утра до 22 часов, завтра с 8 до 20 часов. Заранее обдумайте маршруты объезда.

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