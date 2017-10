НОВОСТИ | Общество







17.10.2017 17:38 «Ростелеком» приглашает тульских школьников к участию в российском конкурсе «Классный интернет» Вести-Тула





В период с 2 октября по 22 декабря 2017 года на сайте www.safe-internet.ru к участию в конкурсе принимаются интернет-проекты, которые уже реализованы и имеют действующие интернет-ссылки. В качестве интернет-проектов могут выступать сайт или раздел сайта, сообщество в социальных сетях, приложение для ПК или мобильное приложение.



Лидирующее положение компании «Ростелеком» в телекоммуникационной отрасли нашло свое отражение в новом конкурсе, который отвечает современным стандартам информатизации школьного образования. Конкурс, в первую очередь, ставит задачей формирование у школьников умений решать различные практические задачи посредством использования современных информационно-коммуникационных технологий, ИКТ-инструментов и открытых источников информации.



Важной задачей, стоящей перед организаторами конкурса, является повышение престижа работы педагогов школ, а также их профессиональной деятельности, направленной на привитие учащимся навыков реализации на практике полученных знаний в области IT-технологий.



Конкурсные работы будут приниматься по четырём номинациям:

• IT- Обучающие сайты:

интерактивные обучающие интернет-сайты, посвящённые отдельным предметам школьной программы или внеклассным занятиям.

• IT- Приложения и игры:

развивающие интернет-приложения, в т.ч. и мобильные приложения;

компьютерные игры как источник знания, в т.ч. развивающие навыки программирования учащихся.

• IT-Исследования:

интернет-сайты и интернет-приложения, сопровождающие исследовательскую и проектную деятельность учащихся.

• IT-Скрайбинг:

интернет-сайты, содержащие обучающие ролики по различным школьным дисциплинам, созданные по технологии компьютерного скрайбинга в целях визуализации учебного процесса.



Победители конкурса будут отмечены дипломами и ценными призами от «Ростелекома».



Партнер конкурса - компания ESET объявляет дополнительные призы для участников в номинации IT-Приложения и игры. При регистрации каждый участник получит пробную версию на 2 месяца антивируса ESET NOD32 Smart Security Family на 3 устройства. В качестве приза победителям в номинации «Приложения и игры» компания ESET предоставит в качестве подарка антивирус ESET NOD32 Smart Security Family на 3 устройства сроком от 1 года до 6 месяцев.



«Уже выросло поколение людей, которые используют интернет на новом уровне – как пространство обитания. Современный ребенок родился в то время, когда интернет уже был. Он воспринимает его как данность, использует ежедневно его возможности в личных целях, и для него хранить, искать информацию, общаться, слушать музыку, читать, играть, писать письма и многое другое с помощью сети интернет и его сервисов – данность. Таким образом, внедрение интернет-инструментария в школьный образовательный процесс – актуальная проблема», - говорит Юлиана Соколенко, заместитель директора департамента внешних коммуникаций ПАО «Ростелеком».



Официальная страница конкурса в интернет www.safe-internet.ru .



Официальный адрес электронной почты для решения любых вопросов, связанных

с условиями, процедурой проведения и прочей информацией по конкурсу: konkurs@safe-internet.ru .



