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17.10.2017 13:27 Березовую рощу в Пролетарском районе благоустроят "Вести-Тула"





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Предложенный проект предусматривает сохранение зеленого массива, тихих прогулочных зон, установку освещения и элементов благоустройства по основным аллеям, создание мест отдыха для разных возрастных групп и с учетом посетителей, имеющих ограниченные возможности.



На пустующих участках рощи предполагается организовать площадки для активного отдыха, спортивную зону - и зону для барбекю, расширить детскую площадку. И при этом сохранить природную стилистику парка, как на том настаивают жители округа.







Члены совета ТОС «Новое Чулково» и жители Пролетарского округа обсудили и поддержали программу благоустройства любимого места отдыха - березовой рощи на улице Калинина. За последние годы на ее территории обустроены асфальтированные прогулочные дорожки, установлена детская игровая площадка, есть вольер для выгула собак.Предложенный проект предусматривает сохранение зеленого массива, тихих прогулочных зон, установку освещения и элементов благоустройства по основным аллеям, создание мест отдыха для разных возрастных групп и с учетом посетителей, имеющих ограниченные возможности.На пустующих участках рощи предполагается организовать площадки для активного отдыха, спортивную зону - и зону для барбекю, расширить детскую площадку. И при этом сохранить природную стилистику парка, как на том настаивают жители округа.

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