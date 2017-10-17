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|17.10.2017 13:19 В ТулГУ прошел показ короткометражных фильмов
|"Вести-Тула"
В Тульском государственном университете, в рамках фестиваля «Улыбнись, Россия!», прошел показ короткометражных фильмов. Студентам было представлено шесть картин молодых режиссеров, после просмотра каждый мог высказать мнение по поводу увиденного и проголосовать за понравившуюся ленту.
«Формирование семейных ценностей сегодня представляет крайне важную задачу. Считаю, что кинематограф помогает сформировать правильные представления о жизни у молодых людей», - говорит доцент кафедры социологии и политологии ТулГУ Татьяна Есина.
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