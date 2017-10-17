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17.10.2017 13:04 В 2018 году в Туле планируют открыть два новых детсада "Вести-Тула"





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Также обсуждался вопрос развития системы среднего образования. «Наша задача повысить качество образования в каждой конкретной школе и до минимума свести количество школ с низкими результатами. – Говорит директор департамента образования Тульской области Алевтина Шевелева. – Министерством разработана программа повышения качества образования в школах с низкими результатами обучения. Критерии есть. В первую очередь, это результаты Единого государственного экзамена, участие в национальных исследованиях качества образования, которые проводит Рособрнадзор и всероссийские проверочные работы».



На заседании было отмечено, что курс «основы семейной жизни» был введен в одиннадцати учебных учреждениях и получил хорошую оценку. Планируется продолжить этот опыт. В 2018-м году вводится проект «приёмная семья» для граждан пожилого возраста. Что касается обеспечения жильём детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - с начала года им предоставлено 285 квартир. До конца 2017-го планируется ещё 145. Для многодетных семей в текущем году выделено более 166 млн. рублей. Это позволит обеспечить жильём порядка шестидесяти семей.



Говорилось на заседании правительства и о задолженности по зарплатам. Как рассказал министр труда и социальной защиты Тульской области Андрей Филиппов, «…если в 2016 году отмечался определенный рост по задолженности по заработной плате, то в этом году мы видим позитивную тенденцию».



В Тульской области остаётся не решённым вопрос очерёдности в детские сады для детей до трёх лет. А их на сегодняшний день более трёх тысяч. Большая часть из них приходится на Тулу и Новомосковск. За счет ремонта, перепрофилирования, оснащения помещений в этом году появится более тысячи мест. Ведётся строительство двух детских садов в Туле, открытие которых планируется в 2018 году. Об этом накануне говорилось на заседании правительства региона.Также обсуждался вопрос развития системы среднего образования. «Наша задача повысить качество образования в каждой конкретной школе и до минимума свести количество школ с низкими результатами. – Говорит директор департамента образования Тульской области Алевтина Шевелева. – Министерством разработана программа повышения качества образования в школах с низкими результатами обучения. Критерии есть. В первую очередь, это результаты Единого государственного экзамена, участие в национальных исследованиях качества образования, которые проводит Рособрнадзор и всероссийские проверочные работы».На заседании было отмечено, что курс «основы семейной жизни» был введен в одиннадцати учебных учреждениях и получил хорошую оценку. Планируется продолжить этот опыт. В 2018-м году вводится проект «приёмная семья» для граждан пожилого возраста. Что касается обеспечения жильём детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - с начала года им предоставлено 285 квартир. До конца 2017-го планируется ещё 145. Для многодетных семей в текущем году выделено более 166 млн. рублей. Это позволит обеспечить жильём порядка шестидесяти семей.Говорилось на заседании правительства и о задолженности по зарплатам. Как рассказал министр труда и социальной защиты Тульской области Андрей Филиппов, «…если в 2016 году отмечался определенный рост по задолженности по заработной плате, то в этом году мы видим позитивную тенденцию».

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