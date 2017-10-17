Отцы и дети:
Отравление метанолом
Тульская набережная:
Проект-адреналин
Платная парковка:
Ушли в минус
Ветхая культура:
Гром грянул


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



17.10.2017 12:33 Делегация Тульской области стала самой многочисленной на фестивале в Сочи
Виталий Моторин



| фото |
Много цвета, музыки и песен. Гостей международный фестиваль молодежи увлекает в круговорот своего колорита сразу же. И среди всеми узнаваемых мотивов русской классики, в Сочи звучали и те что знакомы каждому туляку.

Тульская делегация на фестивале одна из самых многочисленных 225 участников и 45 волонтеров. Виктору Шутову в число первых, заявиться не позволил возраст - 75 лет. Но участник московского фестиваля молодежи 1985 года это событие пропускать не захотел и оформился в число вторых. «Я должен здесь быть у меня внук в этом году поступает в университет на исторический факультет. Он сказал дедушка – надо. И я сказал, что сделаю», - говорит Виктор Шустов.

«Гибридные материалы путем инкапсулирования клеток микроорганизмов для разработки биосенсоров для биофильтров сточных вод». Это труднопроизносимое словосочетание - название научной работа Дарьи Лавровой, которая и привела молодого биолога из Тулы в Сочи. «Наш регион является промышленным. Поэтому важно сохранить комфортную природную среду», - говорит Дарья.

Молодые люди на несколько дней словно поменялись местами с правительством Тульской области, в том смысле что именно они здесь представляют культурный и экономический потенциал нашего региона. Об этом сказал Алексей Дюмин, посетивший тульский стенд в Сочи. «Нужно все сделать для того, чтобы о Тульской области узнало как можно больше людей со всего мира. Кто знает, может быть, вы сможете привлечь в наш регион большой туристический поток, а может быть и инвесторов», - подчеркнул глава региона.

По мнению министра молодежной политики Тульской области Юлии Вепринцевой, «…за семь дней, которые ребята проведут в Сочи, они найдут много новых друзей, получат заряд хорошего настроения и наверняка приедут с какими-то новыми идеями».
Тульская делегация и презентационный стенд нашего региона здесь в Сочи будет работать на протяжении всего фестиваля, а это целая неделя. За такое время говорят участники действительно можно успеть завести здесь настоящих друзей со всей планеты, которых ждут с ответным визитом в Тульской области.
АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Я - мама!
Время ответа
Будьте здоровы!
Профессия - оружейник
Программа Галины Цой
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.