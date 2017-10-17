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17.10.2017 12:33 Делегация Тульской области стала самой многочисленной на фестивале в Сочи Виталий Моторин





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Тульская делегация на фестивале одна из самых многочисленных 225 участников и 45 волонтеров. Виктору Шутову в число первых, заявиться не позволил возраст - 75 лет. Но участник московского фестиваля молодежи 1985 года это событие пропускать не захотел и оформился в число вторых. «Я должен здесь быть у меня внук в этом году поступает в университет на исторический факультет. Он сказал дедушка – надо. И я сказал, что сделаю», - говорит Виктор Шустов.



«Гибридные материалы путем инкапсулирования клеток микроорганизмов для разработки биосенсоров для биофильтров сточных вод». Это труднопроизносимое словосочетание - название научной работа Дарьи Лавровой, которая и привела молодого биолога из Тулы в Сочи. «Наш регион является промышленным. Поэтому важно сохранить комфортную природную среду», - говорит Дарья.



Молодые люди на несколько дней словно поменялись местами с правительством Тульской области, в том смысле что именно они здесь представляют культурный и экономический потенциал нашего региона. Об этом сказал Алексей Дюмин, посетивший тульский стенд в Сочи. «Нужно все сделать для того, чтобы о Тульской области узнало как можно больше людей со всего мира. Кто знает, может быть, вы сможете привлечь в наш регион большой туристический поток, а может быть и инвесторов», - подчеркнул глава региона.



По мнению министра молодежной политики Тульской области Юлии Вепринцевой, «…за семь дней, которые ребята проведут в Сочи, они найдут много новых друзей, получат заряд хорошего настроения и наверняка приедут с какими-то новыми идеями».

Тульская делегация и презентационный стенд нашего региона здесь в Сочи будет работать на протяжении всего фестиваля, а это целая неделя. За такое время говорят участники действительно можно успеть завести здесь настоящих друзей со всей планеты, которых ждут с ответным визитом в Тульской области.





Много цвета, музыки и песен. Гостей международный фестиваль молодежи увлекает в круговорот своего колорита сразу же. И среди всеми узнаваемых мотивов русской классики, в Сочи звучали и те что знакомы каждому туляку.Тульская делегация на фестивале одна из самых многочисленных 225 участников и 45 волонтеров. Виктору Шутову в число первых, заявиться не позволил возраст - 75 лет. Но участник московского фестиваля молодежи 1985 года это событие пропускать не захотел и оформился в число вторых. «Я должен здесь быть у меня внук в этом году поступает в университет на исторический факультет. Он сказал дедушка – надо. И я сказал, что сделаю», - говорит Виктор Шустов.«Гибридные материалы путем инкапсулирования клеток микроорганизмов для разработки биосенсоров для биофильтров сточных вод». Это труднопроизносимое словосочетание - название научной работа Дарьи Лавровой, которая и привела молодого биолога из Тулы в Сочи. «Наш регион является промышленным. Поэтому важно сохранить комфортную природную среду», - говорит Дарья.Молодые люди на несколько дней словно поменялись местами с правительством Тульской области, в том смысле что именно они здесь представляют культурный и экономический потенциал нашего региона. Об этом сказал Алексей Дюмин, посетивший тульский стенд в Сочи. «Нужно все сделать для того, чтобы о Тульской области узнало как можно больше людей со всего мира. Кто знает, может быть, вы сможете привлечь в наш регион большой туристический поток, а может быть и инвесторов», - подчеркнул глава региона.По мнению министра молодежной политики Тульской области Юлии Вепринцевой, «…за семь дней, которые ребята проведут в Сочи, они найдут много новых друзей, получат заряд хорошего настроения и наверняка приедут с какими-то новыми идеями».Тульская делегация и презентационный стенд нашего региона здесь в Сочи будет работать на протяжении всего фестиваля, а это целая неделя. За такое время говорят участники действительно можно успеть завести здесь настоящих друзей со всей планеты, которых ждут с ответным визитом в Тульской области.











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