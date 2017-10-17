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17.10.2017 11:58 В Туле проинспектировали выполнение программы по формированию комфортной городской среды Анастасия Октябрьская





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Как и архаичный спортивный объект, с которого молодёжь нет-нет да уходила с загипсованными конечностями. «На этом месте был роллердром, которому было более 30 лет. Соответственно он был уже травмоопасный. А теперь у нас такая красота», - говорит местная жительница Елена Лыгорева.



Работы в этом дворе завершены в срок. Разве что газону погода взойти не позволила. Весной пообещали посеять новый. Всего по области такими комфортными сделали 206 дворов. Также в программу попала 31 общественная территория. Как, к примеру, сквер возле Тульской областной больницы. И два места массового отдыха.



Как рассказал заместитель губернатора Тульской области Сергей Егоров, «…все работы по дворовым территориям и общественным пространствам должны быть завершены до 1 ноября. И по двум паркам – в Богородицке и Ефремове – работы должны быть завершены до 15 ноября».



Общий объём финансирования этого проекта на текущий год – свыше 535 миллионов рублей. В следующем году объём финансирования сохранится на прежнем уровне. Такое поручение дал губернатор Алексей Дюмин. Но при этом расширится и география проекта. А значит, конкурсной комиссии предстоит непростая работа – отобрать те территории, которые, увы, от комфорта пока совсем далеки.

Вернутся вечером после работы, и обнаружить на парковке у дома свободные места. Вот она действительно комфортная городская среда. Узкие проезды и вечная «парковочная недостаточность» – остались в прошлом для жителей панельной многоэтажки по адресу Пролетарская 26.Как и архаичный спортивный объект, с которого молодёжь нет-нет да уходила с загипсованными конечностями. «На этом месте был роллердром, которому было более 30 лет. Соответственно он был уже травмоопасный. А теперь у нас такая красота», - говорит местная жительница Елена Лыгорева.Работы в этом дворе завершены в срок. Разве что газону погода взойти не позволила. Весной пообещали посеять новый. Всего по области такими комфортными сделали 206 дворов. Также в программу попала 31 общественная территория. Как, к примеру, сквер возле Тульской областной больницы. И два места массового отдыха.Как рассказал заместитель губернатора Тульской области Сергей Егоров, «…все работы по дворовым территориям и общественным пространствам должны быть завершены до 1 ноября. И по двум паркам – в Богородицке и Ефремове – работы должны быть завершены до 15 ноября».Общий объём финансирования этого проекта на текущий год – свыше 535 миллионов рублей. В следующем году объём финансирования сохранится на прежнем уровне. Такое поручение дал губернатор Алексей Дюмин. Но при этом расширится и география проекта. А значит, конкурсной комиссии предстоит непростая работа – отобрать те территории, которые, увы, от комфорта пока совсем далеки.









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