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17.10.2017 11:35 Туляки смогут сфотографироваться с Кубком Чемпионата мира по футболу "Вести-Тула"





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«Любой мальчишка мечтает играть на Чемпионате мира по футболу и представлять свою страну. Когда играет гимн – это неописуемое чувство, которое мне повезло испытать. Этот кубок держали в руках лучшие футболисты мира», - говорит Игорь Семшов.



17 и 18 октября кубок чемпионата мира смогут увидеть и даже сделать с ним фото все желающие в атриуме Тульского кремля. С 10 утра до вечера. Организаторы этого мероприятия обещают зарядить всех гостей атмосферой грядущего футбольного праздника.

Первым местом в Туле, где могли увидеть Кубок грядущего чемпионата мира по футболу - стала наша телерадиокомпания. Беспрецедентные меры безопасности и по сути главный спортивный трофей планеты - в тульской студии телеканала Россия. Сопровождает этот шестикилограммовый золотой трофей знаменитый российский футболист Игорь Семшов.«Любой мальчишка мечтает играть на Чемпионате мира по футболу и представлять свою страну. Когда играет гимн – это неописуемое чувство, которое мне повезло испытать. Этот кубок держали в руках лучшие футболисты мира», - говорит Игорь Семшов.17 и 18 октября кубок чемпионата мира смогут увидеть и даже сделать с ним фото все желающие в атриуме Тульского кремля. С 10 утра до вечера. Организаторы этого мероприятия обещают зарядить всех гостей атмосферой грядущего футбольного праздника.













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