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16.10.2017 19:01 В Туле целый подъезд многоквартирного дома затопило горячей водой Татьяна Голубова





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«Когда вода стала течь в нашу квартиру, то мы не знали, что делать. Вода заливала книги, мебель и технику», - возмущаются жильцы дома, где произошла коммунальная авария.



Дом обслуживает управляющая компания «Рэмс». Сразу после случившегося жители сообщили сотрудникам об аварии, но реакция была совсем не такой, как ожидалось. Сантехник, который просто перекрыл в доме воду, появился здесь, по словам жителей, только через полтора часа, а представителям управляющей компании, чтобы добраться, потребовалось более трех часов. От комментариев они отказались.



Вот эти кадры сделали сами жильцы во время аварии. Пока сложно сказать, насколько масштабным окажется ущерб, но уже сейчас большинство квартир здесь напоминают съемочную площадку фильма-катастрофы. Повсюду вода и запах сырости, отклеились обои, посыпалась штукатурка, некоторую мебель и бытовую технику остается только выбросить. А пока же жителям остается все также собирать воду ведрами и рассчитывать только на свои силы.





Трубы, по словам жителей - в хорошем состоянии, а вот краны совсем не внушают доверия. Как раз один из них сегодня и подвел. Поскольку коммуникации находятся на чердаке, тревогу забили жители верхних этажей. Воду немного сдержали подвесные потолки, но от потопа расположенные ниже квартиры это не уберегло.«Когда вода стала течь в нашу квартиру, то мы не знали, что делать. Вода заливала книги, мебель и технику», - возмущаются жильцы дома, где произошла коммунальная авария.Дом обслуживает управляющая компания «Рэмс». Сразу после случившегося жители сообщили сотрудникам об аварии, но реакция была совсем не такой, как ожидалось. Сантехник, который просто перекрыл в доме воду, появился здесь, по словам жителей, только через полтора часа, а представителям управляющей компании, чтобы добраться, потребовалось более трех часов. От комментариев они отказались.Вот эти кадры сделали сами жильцы во время аварии. Пока сложно сказать, насколько масштабным окажется ущерб, но уже сейчас большинство квартир здесь напоминают съемочную площадку фильма-катастрофы. Повсюду вода и запах сырости, отклеились обои, посыпалась штукатурка, некоторую мебель и бытовую технику остается только выбросить. А пока же жителям остается все также собирать воду ведрами и рассчитывать только на свои силы.









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