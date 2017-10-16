Платная парковка:
Ушли в минус
Чудо-коза:
Молоко-мороженое
Ветхая культура:
Гром грянул
Неизбежное:
Капремонт дорожает


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



16.10.2017 19:01 В Туле целый подъезд многоквартирного дома затопило горячей водой
Татьяна Голубова



| фото |
Трубы, по словам жителей - в хорошем состоянии, а вот краны совсем не внушают доверия. Как раз один из них сегодня и подвел. Поскольку коммуникации находятся на чердаке, тревогу забили жители верхних этажей. Воду немного сдержали подвесные потолки, но от потопа расположенные ниже квартиры это не уберегло.

«Когда вода стала течь в нашу квартиру, то мы не знали, что делать. Вода заливала книги, мебель и технику», - возмущаются жильцы дома, где произошла коммунальная авария.

Дом обслуживает управляющая компания «Рэмс». Сразу после случившегося жители сообщили сотрудникам об аварии, но реакция была совсем не такой, как ожидалось. Сантехник, который просто перекрыл в доме воду, появился здесь, по словам жителей, только через полтора часа, а представителям управляющей компании, чтобы добраться, потребовалось более трех часов. От комментариев они отказались.

Вот эти кадры сделали сами жильцы во время аварии. Пока сложно сказать, насколько масштабным окажется ущерб, но уже сейчас большинство квартир здесь напоминают съемочную площадку фильма-катастрофы. Повсюду вода и запах сырости, отклеились обои, посыпалась штукатурка, некоторую мебель и бытовую технику остается только выбросить. А пока же жителям остается все также собирать воду ведрами и рассчитывать только на свои силы.
АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Я - мама!
Время ответа
Будьте здоровы!
Профессия - оружейник
Программа Галины Цой
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.