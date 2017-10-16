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16.10.2017 18:48 Студенты из 180 стран мира съехались на 19-ый фестиваль молодёжи "Вести-Тула"





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«Хочу, чтобы вы все сделали для того, чтобы показать потенциал нашего региона. Общайтесь со своими сверстниками из-за рубежа. – Сказал Алексей Дюмин. – Нужно все сделать для того, чтобы о Тульской области узнало как можно больше людей со всего мира. Кто знает, может быть, вы сможете привлечь в наш регион большой туристический поток, а может быть и инвесторов».



Прогуляться по главным тульским музеям, находясь при этом на всемирном фестивале молодежи в Сочи, можно, если посетить тульский стенд в главном Экспоцентре. Со времени начала фестиваля его уже осмотрело около тысячи как российских, так и иностранных гостей. Так же у нескольких сотен участников фестиваля из разных стран мира на память останутся монеты с тульским гербом, которые они при помощи наших мастеров изготовили самостоятельно. И, конечно, на разных площадках молодые люди с радостью рассказывают о своих достижениях, слушают про успехи других в культуре, науке, спорте, участвуют в мастер-классах.



В эти дни в Сочи проходит Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Делегация из Тульской области стала самой многочисленной - более 200 человек. Поддержать участников от нашего региона приехал губернатор Алексей Дюмин. Он поинтересовался, купался ли кто-нибудь в море, ведь, несмотря на облачную погоду, вода теплая, в районе +20 градусов. В море пока туляки заходить не рискнули, но, вероятно, еще попробуют. И, конечно, губернатор поговорил о самом фестивале, его значении для Тульской области.«Хочу, чтобы вы все сделали для того, чтобы показать потенциал нашего региона. Общайтесь со своими сверстниками из-за рубежа. – Сказал Алексей Дюмин. – Нужно все сделать для того, чтобы о Тульской области узнало как можно больше людей со всего мира. Кто знает, может быть, вы сможете привлечь в наш регион большой туристический поток, а может быть и инвесторов».Прогуляться по главным тульским музеям, находясь при этом на всемирном фестивале молодежи в Сочи, можно, если посетить тульский стенд в главном Экспоцентре. Со времени начала фестиваля его уже осмотрело около тысячи как российских, так и иностранных гостей. Так же у нескольких сотен участников фестиваля из разных стран мира на память останутся монеты с тульским гербом, которые они при помощи наших мастеров изготовили самостоятельно. И, конечно, на разных площадках молодые люди с радостью рассказывают о своих достижениях, слушают про успехи других в культуре, науке, спорте, участвуют в мастер-классах.









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