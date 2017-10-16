Матвей:
Путь к жизни
Отцы и дети:
Отравление метанолом
Неизбежное:
Капремонт дорожает
Чудо-коза:
Молоко-мороженое


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



16.10.2017 18:48 Студенты из 180 стран мира съехались на 19-ый фестиваль молодёжи
"Вести-Тула"



| фото |
В эти дни в Сочи проходит Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Делегация из Тульской области стала самой многочисленной - более 200 человек. Поддержать участников от нашего региона приехал губернатор Алексей Дюмин. Он поинтересовался, купался ли кто-нибудь в море, ведь, несмотря на облачную погоду, вода теплая, в районе +20 градусов. В море пока туляки заходить не рискнули, но, вероятно, еще попробуют. И, конечно, губернатор поговорил о самом фестивале, его значении для Тульской области.

«Хочу, чтобы вы все сделали для того, чтобы показать потенциал нашего региона. Общайтесь со своими сверстниками из-за рубежа. – Сказал Алексей Дюмин. – Нужно все сделать для того, чтобы о Тульской области узнало как можно больше людей со всего мира. Кто знает, может быть, вы сможете привлечь в наш регион большой туристический поток, а может быть и инвесторов».

Прогуляться по главным тульским музеям, находясь при этом на всемирном фестивале молодежи в Сочи, можно, если посетить тульский стенд в главном Экспоцентре. Со времени начала фестиваля его уже осмотрело около тысячи как российских, так и иностранных гостей. Так же у нескольких сотен участников фестиваля из разных стран мира на память останутся монеты с тульским гербом, которые они при помощи наших мастеров изготовили самостоятельно. И, конечно, на разных площадках молодые люди с радостью рассказывают о своих достижениях, слушают про успехи других в культуре, науке, спорте, участвуют в мастер-классах.















АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Я - мама!
Время ответа
Будьте здоровы!
Профессия - оружейник
Программа Галины Цой
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.