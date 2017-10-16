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16.10.2017 17:30 У жительницы Тёпло-Огарёвского района изъяли 51 полимерный свёрток с героином
"Вести-Тула"



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В Тёпло-Огарёвском районе сотрудники полиции задержали подозреваемую в незаконном обороте наркотиков. Оперативники располагали сведениями, что 41-летняя жительница одного из посёлков может хранить при себе героин. При дальнейшей проверке эта информация получила подтверждение. Полицейские выяснили местонахождение подозреваемой и маршрут её возможного передвижения.

В дальнейшем, в ходе оперативных мероприятий, сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД задержали её на остановке общественного транспорта в одной из деревень. При личном досмотре, в присутствии понятых, у подозреваемой обнаружили и изъяли 51 полимерный свёрток с порошкообразным веществом светлого цвета общей массой около 100 гр.

Проведённое в экспертно-криминалистическом центре УМВД исследование подтвердило, что женщина хранила героин. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления. Женщина проверяется на возможную причастность к другим преступлениям в сфере незаконного наркооборота.













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