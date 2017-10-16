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|16.10.2017 17:08 Туляки успешно выступили на матчевой встрече Управлений ФСБ
|"Вести-Тула"
Соревнования, посвященные столетию образования органов федеральной службы безопасности, прошли в Туле. В программе было четыре вида спорта - мини-футбол, практическая стрельба, спортивное ориентирование, плавание.
«Хорошая спортивная форма необходима для того, чтобы выдерживать нагрузки. – Говорит начальник управления ФСБ России по Тульской области Алексей Зиновьев. – Рабочий день у сотрудников органов государственной безопасности не нормирован. Спорт помогает всегда быть в тонусе и хорошем настроении».
По итогам соревнований также призовое место у команды Брянской области – второе, а третье - у Смоленской. Особые успехи туляки показали в спортивном ориентировании.
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