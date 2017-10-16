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16.10.2017 17:08 Туляки успешно выступили на матчевой встрече Управлений ФСБ "Вести-Тула"





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«Хорошая спортивная форма необходима для того, чтобы выдерживать нагрузки. – Говорит начальник управления ФСБ России по Тульской области Алексей Зиновьев. – Рабочий день у сотрудников органов государственной безопасности не нормирован. Спорт помогает всегда быть в тонусе и хорошем настроении».



По итогам соревнований также призовое место у команды Брянской области – второе, а третье - у Смоленской. Особые успехи туляки показали в спортивном ориентировании.

Соревнования, посвященные столетию образования органов федеральной службы безопасности, прошли в Туле. В программе было четыре вида спорта - мини-футбол, практическая стрельба, спортивное ориентирование, плавание.«Хорошая спортивная форма необходима для того, чтобы выдерживать нагрузки. – Говорит начальник управления ФСБ России по Тульской области Алексей Зиновьев. – Рабочий день у сотрудников органов государственной безопасности не нормирован. Спорт помогает всегда быть в тонусе и хорошем настроении».По итогам соревнований также призовое место у команды Брянской области – второе, а третье - у Смоленской. Особые успехи туляки показали в спортивном ориентировании.















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