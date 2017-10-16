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16.10.2017 16:50 Нобелевской лауреат рассказал в Ясной Поляне о «скромном герое» "Вести-Тула"





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«Герой романа простой человек из провинциального города, из бедной семьи. Он сам добивается успеха в жизни, у него появляется автотранспортный бизнес, а потом сталкивается с бандитами. Они требуют, чтобы он ежемесячно платил деньги, иначе угрожают ему. И главный герой оказывается перед выбором, который определяет сущность человека. Он проходит проверку, показав себя как настоящий законопослушный человек», - рассказывает Марио Варгас Льоса.



По словам автора, это притча о современной стране, в частности Перу, президентом которой пытался стать Марио Варгас, участвуя в выборах. Роман был переведён более чем на 20 языков и стал бестселлером. А Нобелевскую премию классик мировой литературы получил в 2010 году с такой формулировкой - «за детальное описание структуры власти и за яркое изображение восставшего, борющегося и потерпевшего поражение человека».



В Ясной Поляне латиноамериканский писатель уже не в первый раз, он был здесь семь лет назад, так как является большим поклонником творчества Льва Толстого.

Тульскую область посетил латиноамериканский писатель Марио Варгас Льоса. В доме культуры в Ясной Поляне лауреат Нобелевской премии по литературе 2010 года провёл встречу с поклонниками. Вопросы почётному гостю из Перу задавал Кирилл Коркосенко, который переводит книги Марио Варгоса на русский язык и яснополянскую премию он получил вместе с автором. А переводила беседу потомок знаменитого поэта Тютчева - Татьяна Пигарёва. И главным стал вопрос о том, кто же он, «скромный герой»?«Герой романа простой человек из провинциального города, из бедной семьи. Он сам добивается успеха в жизни, у него появляется автотранспортный бизнес, а потом сталкивается с бандитами. Они требуют, чтобы он ежемесячно платил деньги, иначе угрожают ему. И главный герой оказывается перед выбором, который определяет сущность человека. Он проходит проверку, показав себя как настоящий законопослушный человек», - рассказывает Марио Варгас Льоса.По словам автора, это притча о современной стране, в частности Перу, президентом которой пытался стать Марио Варгас, участвуя в выборах. Роман был переведён более чем на 20 языков и стал бестселлером. А Нобелевскую премию классик мировой литературы получил в 2010 году с такой формулировкой - «за детальное описание структуры власти и за яркое изображение восставшего, борющегося и потерпевшего поражение человека».В Ясной Поляне латиноамериканский писатель уже не в первый раз, он был здесь семь лет назад, так как является большим поклонником творчества Льва Толстого.









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