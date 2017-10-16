НОВОСТИ | Общество







16.10.2017 16:20 Более двух с половиной тысяч туляков обратились за неделю в службу спасения "Вести-Тула"





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Также говорилось о санитарном состоянии города - за неделю выявлено пять несанкционированных свалок. От рекламы большого формата планируется очистить центральные улицы Тулы к 2018 году. План ремонта дорог на следующий год будет составлен, в том числе с учётом пожелания жителей.



Что касается, ситуации на рынке труда, на конец сентября в Туле зарегистрировано 1124 безработных. В базе центра предоставлено почти 7 тысяч вакансий. 1300 - для инвалидов. Уровень трудоустройства составляет 56 процентов от числа обратившихся.







Сегодня в администрации Тулы состоялось очередное оперативное совещание. Было отмечено, что в адрес центра службы спасения за прошедшую неделю поступило 2 тысячи 530 обращений граждан.Также говорилось о санитарном состоянии города - за неделю выявлено пять несанкционированных свалок. От рекламы большого формата планируется очистить центральные улицы Тулы к 2018 году. План ремонта дорог на следующий год будет составлен, в том числе с учётом пожелания жителей.Что касается, ситуации на рынке труда, на конец сентября в Туле зарегистрировано 1124 безработных. В базе центра предоставлено почти 7 тысяч вакансий. 1300 - для инвалидов. Уровень трудоустройства составляет 56 процентов от числа обратившихся.

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