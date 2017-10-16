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16.10.2017 16:05 В Тульской области разыскивают насильника, напавшего на несовершеннолетнюю девочку "Вести-Тула"





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Приметы: на вид 16-19 лет, рост около 170-ти см, худощавого телосложения, азиатской внешности, волосы тёмные короткие, вытянутое лицо. Был одет в серую куртку с зелёными вставками на плечах и джинсы чёрного цвета. Особые приметы: выпирают верхние кончики ушей.



Следственным комитетом возбуждено уголовное дело. И сотрудники обращаются за помощью в задержании преступника. Если кто-либо обладает информацией, просьба сообщить по телефонам 8 (4872)36-37-88 или 02.





В Туле насильник напал на несовершеннолетнюю девочку. Произошло это 13 октября на улице Белкина. На кадрах, предоставленных региональным управлением следственного комитета видно, как подозреваемый убегает с места преступления.Приметы: на вид 16-19 лет, рост около 170-ти см, худощавого телосложения, азиатской внешности, волосы тёмные короткие, вытянутое лицо. Был одет в серую куртку с зелёными вставками на плечах и джинсы чёрного цвета. Особые приметы: выпирают верхние кончики ушей.Следственным комитетом возбуждено уголовное дело. И сотрудники обращаются за помощью в задержании преступника. Если кто-либо обладает информацией, просьба сообщить по телефонам 8 (4872)36-37-88 или 02.











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