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16.10.2017 13:45 На фестиваль комедии в Тулу привезли восемь с половиной зарубежных фильмов София Гафарова





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Что заставляет улыбаться и радоваться туляков на открытии кинопраздника, так это встреча с любимыми актерами и режиссерами на красной дорожке. Здесь рождается интрига: кто же из них станет обладателем призов в первый же день фестиваля. Традиционно на церемонии открытия вручают награды «За вклад в комедию». На первых аккордах любимой песни из «Бриллиантовой руки» «Помоги мне» не было сомнений, что на сцену поднимется идеал советской красоты Светлана Светличная. «Мне очень нравится название фестиваля. Улыбнись – станьте добрее, делайте добрые дела. Но я не уверена, что много комедий, которые нас призывали бы к улыбке», - рассказала Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная.



Кто точно вызовет улыбку только своим голосом, а юмором своих героев лечит зрителя – это Иван Охлобыстин. Кстати, родился в Поленово и считает себя туляком. «Я веселый и оптимист. Могу хохотать, а потом вспомнить не могу, от чего начал», - говорит советский и российский актёр, кинорежиссёр, сценарист Иван Охлобыстин.



На сцене в этот день зрители увидели Машу Распутину, Лайму Вайкуле, Любовь Успенскую, Натали и даже Аллу Пугачеву. Всех в своем пародийном номере изобразила Заслуженная артистка России Елена Воробей. Нам она призналась, что хулиганит с детства и не боится быть смешной. За что на фестивале ей была вручена награда «За вклад в чувство юмора». «Глагол «втулить» теперь означает классно провести время, с улыбкой и позитивом», - заметила Елена Воробей.



«Комедии всех стран, объединяйтесь!» – всегда призывал фестиваль, об этом мечтала Алла Сурикова, президент кинофестиваля комедий. И вот впервые в конкурсной программе – восемь с половиной зарубежных картин. Почему с половиной? Потому что один фильм снят совместно с Германией. На улыбку России рассчитывают картины из Индии, Франции, Таджикистана, Беларуси, Армении, Франции, Казахстана. Итальянские кинематографисты уже в Туле. 37 фильмов в кинотеатрах по всей области предстоит посмотреть тулякам всего за неделю – это серьезная заявка. «Конечно, фильмы нужно смотреть в кинотеатре. Реакция зала на смех – она цепная», считает народный артист РСФСР Сергей Шакуров.



Именно тулякам предстоит оценить все комедии, на фестивале это главный арбитр. Анкеты уже распечатаны, кинотеатры ждут своего зрителя. Лучшие картины будут названы 20 октября.



Только Тула в самый разгар пасмурной осени остаётся улыбчивой. Причём не только в стране, можно сказать, что во всем мире. С этого года кинофестиваль «Улыбнись, Россия!» стал международным.Что заставляет улыбаться и радоваться туляков на открытии кинопраздника, так это встреча с любимыми актерами и режиссерами на красной дорожке. Здесь рождается интрига: кто же из них станет обладателем призов в первый же день фестиваля. Традиционно на церемонии открытия вручают награды «За вклад в комедию». На первых аккордах любимой песни из «Бриллиантовой руки» «Помоги мне» не было сомнений, что на сцену поднимется идеал советской красоты Светлана Светличная. «Мне очень нравится название фестиваля. Улыбнись – станьте добрее, делайте добрые дела. Но я не уверена, что много комедий, которые нас призывали бы к улыбке», - рассказала Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная.Кто точно вызовет улыбку только своим голосом, а юмором своих героев лечит зрителя – это Иван Охлобыстин. Кстати, родился в Поленово и считает себя туляком. «Я веселый и оптимист. Могу хохотать, а потом вспомнить не могу, от чего начал», - говорит советский и российский актёр, кинорежиссёр, сценарист Иван Охлобыстин.На сцене в этот день зрители увидели Машу Распутину, Лайму Вайкуле, Любовь Успенскую, Натали и даже Аллу Пугачеву. Всех в своем пародийном номере изобразила Заслуженная артистка России Елена Воробей. Нам она призналась, что хулиганит с детства и не боится быть смешной. За что на фестивале ей была вручена награда «За вклад в чувство юмора». «Глагол «втулить» теперь означает классно провести время, с улыбкой и позитивом», - заметила Елена Воробей.«Комедии всех стран, объединяйтесь!» – всегда призывал фестиваль, об этом мечтала Алла Сурикова, президент кинофестиваля комедий. И вот впервые в конкурсной программе – восемь с половиной зарубежных картин. Почему с половиной? Потому что один фильм снят совместно с Германией. На улыбку России рассчитывают картины из Индии, Франции, Таджикистана, Беларуси, Армении, Франции, Казахстана. Итальянские кинематографисты уже в Туле. 37 фильмов в кинотеатрах по всей области предстоит посмотреть тулякам всего за неделю – это серьезная заявка. «Конечно, фильмы нужно смотреть в кинотеатре. Реакция зала на смех – она цепная», считает народный артист РСФСР Сергей Шакуров.Именно тулякам предстоит оценить все комедии, на фестивале это главный арбитр. Анкеты уже распечатаны, кинотеатры ждут своего зрителя. Лучшие картины будут названы 20 октября.





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