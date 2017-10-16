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НОВОСТИ | Общество



16.10.2017 12:57 Съёмочная группа ГТРК «Тула» будет следить за фестивалем молодёжи в Сочи
Виталий Моторин

Съёмочная группа ГТРК «Тула» будет следить за фестивалем молодёжи в Сочи

| фото |
20 тысяч человек из 150 стран мира – примерно столько участников ожидают организаторы XIX Международного фестиваля молодёжи и студентов в Сочи. И на таком масштабном мероприятии у Тульской области есть свой презентационный стенд. «Открывай» «Изучай» и «Создавай» - это три его лозунга.

Внутри – историческая комната, где можно виртуально прогуляться по Тульскому кремлю XVI века, а также пройти, используя беговые дорожки, по Музею оружия и «Ясной Поляне».

В микроскопе можно разглядеть тульскую блоху, которую по легенде подковал мастер Левша. На другом стенде – гастрономические бренды региона, включая пряники и белёвскую пастилу. Весь стенд Тульской области выполнен в стилистике, которую мы видели на Петербургском экономическом форуме.

Всю неделю наша съёмочная группа будет следить за фестивалем в Сочи. Тульские «Вести» будут держать вас в курсе событий.
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