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16.10.2017 12:09 Стёпе Савину требуется помощь зрителей тульских «Вестей» Мария Кузнецова





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В четыре года родные заметили - с мальчиком что-то не так. Левая щека припухла, ухо сместилось, челюсть поехала влево. В Тульской области врачи разводили руками. Мама обратилась в московскую клинику челюстно-лицевой хирургии. Обследование показало, что у Стёпы - врожденный дефект развития челюсти.



Диагноз звучит так – «синдром 1-2 жаберных дуг». Это серьёзный дефект, он требует долгого лечения. Иначе - глухота, проблемы с речью и асимметрия лица. «Если сейчас не лечиться, то к 18 годам это уродство очень сильно проявится», - говорит бабушка Вера Полянских.



Хирурги советовали операцию, но ортодонты решили - Стёпе можно помочь консервативно, пока он маленький и косточки только формируются. Вот уже два года мальчик носит ортодонтические приспособления, которые помогают его лицу правильно развиваться.



Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий Рогинский: «У Стёпы врождённое заболевание: синдром 1-2 жаберных дуг. Нижняя челюсть недоразвита, главным образом в области мыщелкового отростка. Отстает в развитии и верхняя челюсть. Ортодонтическое лечение необходимо продолжать для нормализации положения челюстей».



Стоимость следующего этапа лечения – 100000 руб. Стёпа - третий ребёнок в семье. Главный кормилец - мама, отец ушёл и не помогает. Савиным пришёл на помощь Русфонд. Читатели сайта rusfond.ru соберут 72000 рублей. Не хватает 28000 руб.



Для помощи Стёпе отправьте на короткий номер 5542 СМС-сообщение со словом «ДЕТИ». Стоимость одного сообщения – 75 рублей. Владельцы смартфонов могут перевести пожертвование через мобильное приложение. Другие способы помощи – на сайте Русфонда. Стёпа сейчас отдыхает от ортодонтического аппарата, носит силиконовую капу и сам ухаживает за ней.



Стёпа развивается как обычный ребёнок, рисует, увлекается рыбалкой - даже смастерил ружьё для подводной охоты, учится на 4 и 5.



Впереди - долгий путь лечения и коррекции Стёпиной необычной челюсти. Зрителей ГТРК просят собрать 28000 рублей. Для помощи мальчику отправьте на короткий номер 5542 СМС со словом «ДЕТИ». Стоимость сообщения – 75 рублей. Семья делает всё, чтобы Стёпа вырос умным и здоровым. Нам нужно лишь немного его поддержать.



Стёпа Савин делает английский с сестрой. Люба как старшая проверяет «домашку». Произношение неплохое, а ведь два года назад Стёпе было сложно справляться не то что с английской - с родной речью. Язык не слушался. «Он за одну сторону зацеплялся и не давал мне нормально говорить», - рассказал Стёпа.В четыре года родные заметили - с мальчиком что-то не так. Левая щека припухла, ухо сместилось, челюсть поехала влево. В Тульской области врачи разводили руками. Мама обратилась в московскую клинику челюстно-лицевой хирургии. Обследование показало, что у Стёпы - врожденный дефект развития челюсти.Диагноз звучит так – «синдром 1-2 жаберных дуг». Это серьёзный дефект, он требует долгого лечения. Иначе - глухота, проблемы с речью и асимметрия лица. «Если сейчас не лечиться, то к 18 годам это уродство очень сильно проявится», - говорит бабушка Вера Полянских.Хирурги советовали операцию, но ортодонты решили - Стёпе можно помочь консервативно, пока он маленький и косточки только формируются. Вот уже два года мальчик носит ортодонтические приспособления, которые помогают его лицу правильно развиваться.Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий Рогинский: «У Стёпы врождённое заболевание: синдром 1-2 жаберных дуг. Нижняя челюсть недоразвита, главным образом в области мыщелкового отростка. Отстает в развитии и верхняя челюсть. Ортодонтическое лечение необходимо продолжать для нормализации положения челюстей».Стоимость следующего этапа лечения – 100000 руб. Стёпа - третий ребёнок в семье. Главный кормилец - мама, отец ушёл и не помогает. Савиным пришёл на помощь Русфонд. Читатели сайта rusfond.ru соберут 72000 рублей. Не хватает 28000 руб.Для помощи Стёпе отправьте на короткий номер 5542 СМС-сообщение со словом «ДЕТИ». Стоимость одного сообщения – 75 рублей. Владельцы смартфонов могут перевести пожертвование через мобильное приложение. Другие способы помощи – на сайте Русфонда. Стёпа сейчас отдыхает от ортодонтического аппарата, носит силиконовую капу и сам ухаживает за ней.Стёпа развивается как обычный ребёнок, рисует, увлекается рыбалкой - даже смастерил ружьё для подводной охоты, учится на 4 и 5.Впереди - долгий путь лечения и коррекции Стёпиной необычной челюсти. Зрителей ГТРК просят собрать 28000 рублей. Для помощи мальчику отправьте на короткий номер 5542 СМС со словом «ДЕТИ». Стоимость сообщения – 75 рублей. Семья делает всё, чтобы Стёпа вырос умным и здоровым. Нам нужно лишь немного его поддержать.





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